葉天祥／舞在人生下半場

第一次參加周末夜聯歡，三個小時要跳六十首舞，讓我嚇一跳。

三年前，妻和我退休後想重新跳舞，我們只有在大學時短暫學過土風舞，停機三十多年後，舞序和舞步早就忘光光，只能上場跟舞，結果跳得信心盡失。

但我們沒有氣餒，參加了社區的土風舞社團，每周學一支舞，並在去聯歡前找網路影片，自學兩三支。剛開始確實很煎熬，坐冷板凳的時候居多。但十支、二十支慢慢累進，一年後再上場，六十首中已經能夠跳三四十首，還認識了一堆舞友，跳完舞經常一起去吃永和豆漿，很有成就感。

除了自己努力，還要感謝很多人。土風舞雖然不再流行，但仍有人擁有熱情，他們退休後利用各地的活動中心，孜孜不倦地推廣，投入時間和無窮精力，幫助任何一個有一丁點興趣的人進入這個園地。像余老師、潘老師、璧瑛、奧羅夥伴和各個社團，讓我們受益良多。

起初是因為學校要使用場地辦活動，我們原有的打球活動暫時中斷，改去另一個社團跳舞。當我還在電梯裡，就有人打招呼「你來啦，歡迎」；走到會場，淑嬌社長過來說，你要常來啦。坐到旁邊，財務香羽湊過來跟我講，加入社團比較便宜；我笑著回覆，單次才五十元，夠便宜了。整個晚上，我需要不斷跟來關心的人解釋，不能打球才來跳舞，其實不能常來。而這個圈子的人很熱情，人人相熟，簡直就是一個大家庭。

問旁邊跳舞十多年的鴻文，最近教些什麼舞？他說前幾周高雄上來的惠君老師教西班牙倫巴，今天晚上是加州回來的東東老師教比祖卡馬則卡，三拍子的舞有華爾滋，輕快易學。東東老師很溫柔，令人期待。

一次聯歡得記住六十支舞，應該不容易失智。每周跳兩三次，基本上健康就沒有問題。跳舞這麼有趣又有用，妻和我打算繼續跳下去，跟所有舞友一樣，人生下半場跳到跳不動為止。