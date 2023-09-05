伍華英／感恩生命的花開花落

阿春好幾天沒來運動，可能是女兒已臨盆，正忙著幫她坐月子。傳LINE祝賀她，過一會兒卻接到回覆：「我媽媽往生，女兒也生了，同一天，我都慌了……」

一天之內遭逢母喪又喜迎金孫，面對生命瞬間起落的衝擊，我一時語塞，不知該請她節哀還是該為她慶賀。後來得知她的母親是九十四歲高壽，算喜喪，女兒則住到月子中心，無須阿春照料，這時我才鬆了一口氣，再次以道喜的心情寫下「阿春，妳是福氣之人，母親和女兒都能得到圓滿依歸和妥善照顧」，並祝她一切順利安好。

面對生與死，真的要如看待日月交替般淡然與豁達，才不致讓自己陷入情感糾結而失去了方向。

阿麗多次熱情推薦她們家附近的餃子館，邀約我們去光顧，疫情期間去不成，解封後大夥兒還是排不出適當時間。沒想到水餃店老闆未等到我們上門，竟因急症驟然過世。阿麗在群組告知此事，感嘆人生無常，我說：「真遺憾！一再錯過的美食，而今，真的沒有機會品嘗了。」阿娟則回應：「連品嘗美食都得把握當下啊！」

時間不等人，朋友相約別再口頭應諾「下一次」，說走就走，才不會留下遺憾。

寶姊的老公是天選之人，妻女先後染疫，同處一室的他都安然無恙。沒想到，幾天前他竟突生高燒幾近昏厥，住進加護病房以葉克膜續命，幸好搶救得宜，並迅速驗出是某種兇猛細菌作怪，以抗生素治療後挽回一命；不過因心肺有部分受損，正著手開刀進行修復。果然沒有所謂的天選之人，面對疾患只能直球對決，勇敢應戰。

這幾件身邊朋友觸發的生命課題，讓我深深體悟，面對人生不可預期的喜怒哀樂，唯有懷抱感恩的心才能從容接招，才能懂得欣賞生命的朝暉夕陰與花開花落。