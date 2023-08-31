YANG／意外得到的工作

看到鄰居夫妻近日為了如何照顧年邁的陳大嫂而爭執不休，不免想起自家母親中風倒下那年，我接手照護她長達二十年的窘境。母親的身體隨著年歲漸高每況愈下，而我早已身心俱疲，連婚姻也岌岌可危，幸好當時大妹伸出援手才得以喘息。因此鄰居的困擾，我感同身受。

話說年初喪偶的陳大嫂，原本務農的硬朗身體無預警地垮下來。看過幾次醫生都說沒病，是喪偶後的悲傷導致憂鬱。每天她媳婦上班前，總會把午餐打點好放入電鍋保溫，晚餐等媳婦下班回來再煮，這樣的安排無可厚非，偏偏七十八歲的陳大嫂嫌飯菜不溫不火，總是開瓦斯爐再加熱。

那天爐上正熱著湯，她卻打盹了，差點引起火災。廚具燒出大片焦黑不打緊，還燙傷自己。當她隔著後院矮牆呼喊我時，狼狽的模樣著實嚇人。於是我捏了飯糰先讓她充饑，再幫忙善後。

孰料當晚她兒子返家，便以安全考量，不顧陳大嫂反對決定送她去養老院，母子倆鬧得不可開交。幸好媳婦打圓場，想到找我幫忙送餐幾天，等陳大嫂燙傷好了再決定。

隔天我依約送餐到她家，想是白天獨居久了，沒人做伴傾聽她心聲，那天的陳大嫂比往常更有笑容。

接下來的日子，有時我在她家一起吃飯，閒話家常打發時光；有時她想吃自己煮的，我便在一旁充當副手照應，隨時誇她好廚藝，把老太太逗得開懷大笑。一時間也不知道是我陪她，還是她陪我？這期間她兒子冷靜思考後也不忍將母親送去養老院，又看到白天陳大嫂和我相處精神愉悅的樣子，夫妻倆便來商談想請我延續送餐的工作。

只是舉手之勞，就可以讓陳大嫂無須搬進養老院、年輕人能安心出門工作、空巢期的我也在備餐送餐的工作中重拾生活樂趣兼賺私房錢，一舉四得！這意外得到的工作，何樂不為？