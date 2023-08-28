前陣子，國一生物教科書裡的「土豆」一詞在媒體上引發熱烈討論，不禁讓我想起撿土豆的往事。

花生的閩南語稱作「土豆」，幼年的鄰居阿婆，將採收的土豆炒熟後四處叫賣，香脆濃郁的土豆讓我垂涎欲滴，每次都很期待她的到來。

採收季節，當土豆收成完畢，阿婆會邀請鄰居前去撿殘留的土豆，既能敦親睦鄰，又可幫農田鬆土利於來年耕作，一舉兩得。

我與鄰居小孩帶著圓鍬、小布袋、水壺等一起去撿土豆。大家用圓鍬往農田深處挖，敲碎泥塊，取出土豆放進小布袋，小布袋慢慢鼓脹起來，大家滿是歡悅與成就感。生物三不五時來相伴，蝴蝶、蚯蚓、蜻蜓、青蛙、蚱蜢、老鼠、白鷺絲、麻雀等，使人不感到孤單；草蛇偶爾也來湊熱鬧，幸好無毒性，只是虛驚一場。

有人帶上地瓜、柴火、風箏、皮球等，大家合力挖土坑，生火把土坑及泥塊燒焦，把地瓜放入並覆蓋燒焦的泥塊。當土豆撿完，地瓜也烤熟了，大夥兒便一起享用甜美的烤地瓜，孩子們在一旁放風箏或打球，其樂融融。

日落前，滿身泥土的我踩著疲憊腳步，手提差強人意的成果回家。母親將土豆洗淨、晾乾或曬乾，烹調拿手的料理：水煮帶殼土豆、薑絲肉片土豆湯、焦糖土豆等，每樣都與阿婆的炒土豆一樣美味。自家人在餐桌上共同品嘗佳肴，自有聊不盡的話題。

幼年家裡飯桌上總有一罐土豆，一甲子後的今天，餐桌上同樣有一罐土豆，富生命力的土豆是咱家生活中的常備美食，隨著時光流轉綿延傳續。撿土豆讓我體會粒粒土豆皆來之不易，土豆帶給家人的溫馨幸福，更教人感恩與珍惜。