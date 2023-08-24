黃春菊／原來種菜不簡單

有天經過賣菜苗的店，起心動念想自己種菜來吃。

我觀察院子的日照不足，只好種在全日照的三樓屋頂。騎機車到隔壁鄉鎮來來回回搬了近三十個大型花槽、綜合土壤和肥料，然後一一搬到樓上。興沖沖地一口氣將當季的每種菜苗都買了幾棵。

花了兩天時間將原本空蕩蕩的屋頂整理成菜園，早晚澆水，看到菜苗一暝大一寸，得意無法形容。沒想到一段時間後菜苗好像沒再長大，這才看到土裡有許多細小的蝸牛在啃食，趕緊用鑷子清除；可蝸牛繁殖的速度遠比我夾除的速度還快，眼看菜苗被蝸牛攻城掠地沒多久就枯萎了，心痛不已。那時剛好用了柑橘果皮做清潔酵素，隨手將果皮渣當肥料拌在土裡，發現有幾棵奄奄一息的菜苗又活過來，同時發現蝸牛竟神奇地消失了。原來柑橘皮發酵後能平衡土壤的酸鹼性，歪打正著學到一個常識。

豈料，菜園恢復一片欣欣向榮之際，竟又在一夜間被啃得剩下葉梗，這回是被菜蟲特攻隊包圍，我眼明手快一一夾之而後快，但仍會有漏夾之蟲。這回到五金行買粗鐵絲和紗網覆蓋菜槽，終於能讓菜苗安心長大了。

收成後，我不知得休耕養土，立即種上新的白蘿蔔苗，雖然菜葉茂密，拔出的蘿蔔卻好瘦小。而十幾株番茄結實累累，正開心能豐收，小鳥卻早一步來享用，每顆番茄都被啄上幾口，顯然是我種得不錯，只好睜一隻眼閉一隻眼讓鳥兒飽食，我就吃鳥吃剩的吧。

種了菜，才發現並不是將菜苗種在土裡就能長大，還有許多專業知識即眉角需要學習，其實一點都不簡單啊。