阿宏／一百歲與輪椅
今年夏天，我決定提早自公職退休。提出申請報告的那個假日，趁著全家聚餐氣氛好時，我告訴太太和小孩這個決定，當下「你將來要做什麼？」是必被詢問的考題。我清清喉嚨，正色宣布我規畫已久的大計：「我打算開始訓練跑馬拉松，希望活到一百歲。」
然後，兩雙帶著不可思議的眼睛瞪大在我面前，我問：「怎麼了嗎？」老婆不以為然地說：「要是不健康，活那麼老是要誰照顧你？」讀高一的女兒立即表態：「我不想推輪椅喔。」原本沾沾自喜的規畫，被潑了一大盆冷水。
惆悵了三秒後，心想她們的反應不過是人之常情，換我要正向思考，感謝她們的當頭棒喝，自己應該要加倍努力，到一百歲都不需要別人幫我推輪椅才是呀。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言