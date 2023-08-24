今年夏天，我決定提早自公職退休。提出申請報告的那個假日，趁著全家聚餐氣氛好時，我告訴太太和小孩這個決定，當下「你將來要做什麼？」是必被詢問的考題。我清清喉嚨，正色宣布我規畫已久的大計：「我打算開始訓練跑馬拉松，希望活到一百歲。」

然後，兩雙帶著不可思議的眼睛瞪大在我面前，我問：「怎麼了嗎？」老婆不以為然地說：「要是不健康，活那麼老是要誰照顧你？」讀高一的女兒立即表態：「我不想推輪椅喔。」原本沾沾自喜的規畫，被潑了一大盆冷水。

惆悵了三秒後，心想她們的反應不過是人之常情，換我要正向思考，感謝她們的當頭棒喝，自己應該要加倍努力，到一百歲都不需要別人幫我推輪椅才是呀。