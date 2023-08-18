二十年前參加生命教育研習課程，傅木龍老師精采的演講讓人感動不在話下，有許多亮點在我心中像漣漪一般擴展。透過研習單位提供的資訊聯繫到他，並於一次到台北的機緣向其請益。

當天懷著期待心情，搭早班自強號出發，近中午時分抵達台北火車站，接著轉乘捷運到辦公室。傅老師熱誠歡迎、專心聆聽、耐心且智慧地回應，並為我倒了一杯水。這杯水緩和了旅程疲勞與尋址時的倉皇情緒，心靈猶處祥和綠洲。

近日，我讀到1984年諾貝爾和平獎得主屠圖大主教（Archbishop Desmond Tutu）闡述慷慨待人與樂善好施的一段話：「有人在最辛苦忙碌的時候，也總是有辦法讓你覺得在那個當下，你就是他們最重要的事。」印證了當年向傅老師請益時受到真誠接待的感受，生命中被貴人善待的種種亦復如是。

美國資深媒體人安迪‧魯尼（Andy Rooney）曾在＂Hot Weather＂一文中提到，他極難忍炎熱天氣，難忘在軍中服役第一個月，於攝氏37.8度的紅土訓練場操練多時，同袍身體不支倒地送醫之事。往後他在有空調的單位上班，心中仍同情必須在酷熱環境生活的人，很想為他們奉上冰水。

一杯水不僅能解渴救命，還有傳達關懷的功能。感謝傅老師的言教與身教，讓我在從事教育志業的過程中，實踐「生命教育」的內涵：活出熱誠，並要常感念他人對我遞出友善的舉止行誼。