從小到大，我就對上台有莫名的恐懼，不擅言詞是一方面，再來就是我只要一緊張，講話會開始結巴，同儕們就會起鬨模仿，情況更是雪上加霜。

於是我選了理工科，與冰冷的機械為伍，避開人群接觸；進入傳統產業後，可能是傳產缺少年輕血液，沒多久便晉升為小主管，晨會、月會，還有接踵而來的主管會報，都讓我備感煎熬。我只能不斷催眠自己，台下的都是西瓜，我儘量把語速放慢，試圖把話說清楚。

當然剛開始沒有很理想，但其他主管都是大我一輪的前輩，他們待我如同子侄，還帶我去參加社區歌唱班，說好膽量就是從上台唱歌練出來。半推半就下，我跟著一群大叔大嬸上課，從老師到同學，大家都對我多加鼓勵，一堂兩堂三堂下來，我竟有了K歌之王的錯覺，如同詹雅雯所唱的〈心情歌路〉，「大聲來唱歌／大聲來唱歌／唱乎伊心情快活」，花了二十餘年都沒克服的上台恐懼症，在短短的十二堂課裡，重拾自信。

現在的我，依然「憨慢講話」，但已經成了應酬年會上的K歌之王，如果你也一樣木訥，或許開口唱歌，就是改變的契機。