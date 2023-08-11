晴朗的假日，應衛福部要求，每年要上二十小時的積分課，長照小卡六年後方可持續沿用；此次的五合一課程，恰巧由我任職的公司協辦並補助半數學費，當然不容錯過。

早上八點開始的課程，雖然時間未到，習慣守時的學員們已陸續抵達寬敞明亮的教室。其中一位頭戴棒球帽的男士一進門，不少同學紛紛招呼，喊他「校長」。

首節下課，「校長」拿著水杯走向飲水機，我趁機與他寒暄。原來他曾任職某國小，五十五歲即退休，在鄰居的介紹下，不顧旁人異樣眼光，毅然加入長照大軍隊伍。轉眼三年過去，各種個案於他早已應付自如，備餐、沐浴等項目亦上手極快。十分鐘休息時間眼看將結束，離開時他豁達地說：「無論之前做何種行業，只要轉換跑道，唯有放下身段，一切從零開始，學習路上自然無障礙。」

午餐時間，一位上課常主動提問的大姊向公司主任侃侃而談她服務案家的心得。我從她們談話中得知，她雖然年過七十，仍體態強健，活力十足，先生領有令人稱羨的退休俸，老倆生活無虞。她卻趁先生尚硬朗，每天先打理好家務，閒暇之餘出來服務個案。賢妻良母的她，居家服務自然駕輕就熟，最拿手的是能在規定時間內輕鬆端出三菜一湯。樂此不疲的她開心表示：「我喜歡做居服的原因是，不但可以賺外快，還能預防老年失智呢！」

下課排隊領結業證書時，見身旁的同學腰上綁著背架，問她腰是怎麼啦？她雲淡風輕地回答：「我的腰動過四次大手術，白天不綁背架會直不起來。」令我汗顏，隨口提醒：「工作時可要多多保重啊！」說完心中暗忖：倘若不是有堅韌不拔的毅力，四次大手術過後生活還能自理，不用別人照顧就已經非常獨立了，而她還能服務大眾，我唯有豎起大拇指，用一個「勇」字來表達對同學的敬佩之情。