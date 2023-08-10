前幾年發現有肌少症後，晨起運動前習慣先吃一顆蛋，回來後再吃其他食物作為能量補充。

不喜吃白煮蛋，我常用苦茶油或麻油煎顆荷包蛋來暖胃。後來覺得一大早下廚，抽油煙機轟隆隆的聲響恐會吵著鄰居，室內也充滿油煙味，遂變通烹煮方式：碗內倒些許苦茶油、撒少許鹽巴、打顆蛋，放進電鍋，外鍋放二十毫升的水，跳起來後就可食用。哇，還有溏心的蛋黃哩！

一陣子之後，想吃荷包蛋時也有熱湯喝，便在碗內增加少許水，同樣等電鍋按鍵跳起來後即可。圓滿又色澤宜人的荷包蛋湯，滿足了視覺和胃囊。

前一陣子想吃蒸蛋，將蛋打散調味，加水至碗內八分滿，電鍋按鍵跳起後悶一、二分鐘，完美的蒸蛋吃進嘴裡，開心指數破表；近日將水換成鮮奶，蒸蛋更上一層樓，口感跟豆花一樣Q彈，好療癒啊！

電鍋外鍋一律放二十毫升的水，六、七分鐘的蒸煮時間，用來換穿運動服和袖套，穿整完畢，蛋也剛好可以入口，省時又便利。

早晨變換吃法的一顆蛋，讓我吃出小確幸，出門運動精神也更好了。