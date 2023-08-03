巧爾／我們這樣幫老爸洗澎澎

去年秋末，父親確診康復後出現咳嗽、畏寒、味覺喪失、食慾減退及手抖等後遺症，加上他視力微弱又有肌少症，自理能力退步許多，便由姊姊與我協助父親盥洗。

在家幫父親洗頭，沒有髮廊的躺椅，只能讓父親坐在洗手台前往前趴。擔心沖水時泡沫會流進眼睛、耳朵和浸濕衣衫，便上網選購了輔助用品，卻中看不中用；後來找來游泳用的護目鏡、兒童用的洗頭帽，加上姊姊的雨衣，果真滴水不漏，防護到位。

洗完頭後洗浴。冬日天氣冷，老人家四肢僵硬，冬衣又厚重，協助父親迅速穿衣、脫衣很需要經驗的累積。姊姊擔心父親受寒，會先讓他喝杯熱開水暖暖身子，坐到洗澡椅上先泡腳，接著才脫衣沐浴。洗畢後趕緊用兩條厚浴巾一前一後披在父親身上保暖，拭乾水漬、抹乳液、穿衣褲、吹乾頭髮，這才大功告成。

對身體健康的人而言，盥洗是件稀鬆平常的事，但對有病痛的長者來說卻是大工程。侍親需要體力、耐心，也得不時動動腦提升照護流程。看到父親舒暢的表情，我們便充滿了成就感。