堤娜／最沮喪的新手媽媽

開啟房門，映入眼簾的是愁容滿面的我抱著懷裡的孩子，這是婚後一年的日常。

在娘家坐月子、老公準時下班、健康可愛的寶寶……此刻的幸福應是不言而喻，我卻陷入前所未有的鬱悶。漸漸地，周圍的人從安慰、規勸，到指責、遠離。無論看逗趣動物影片、幽默脫口秀，皆無法令我重展笑顏，更在饑餓的寶寶為渴求溫飽而用力吸吮乳汁時，一股陰霾油然而生，汩汩溢出的母乳竟隨著時間一點一滴將我掏空。

無知的嬰孩是否感受到他的供應者正陷入幽暗漩渦？大好的白日時光，眾人庸庸碌碌，定難想像有個理應充盈著幸福母愛的小房間裡，卻是一個感覺身形舉止皆像頭母牛的厭世婦女，灰心喪志地守著讓她又愛又恨的責任。像是站在懸崖邊，抬頭遠眺美景、低頭萬丈深淵，我暫且裹足不前，才不致跌落。

後來復工上班亦停餵母乳，孩子也愈來愈逗趣愛笑。一日下班，我在床邊用手帕蓋住臉，孩子用手拽下的瞬間，我呼喚他的名，他咯咯笑起時那畫面如此療癒。隨著一次又一次的蓋住、扯下、大笑，我開始由懸崖向後退一步、兩步……直至後來，我幾乎忘記曾離絕望如此接近。

幾年後，無意間看到電視上的話題性節目談及產後憂鬱。聽著專家學者的分析與來賓分享，使我淚流滿面，才驚覺並釋懷那些悲觀及負面不是我的錯，是當時不得已生病了，而我又很幸運地走出來了。

感謝上天讓我體認憂鬱，衷心期盼正陷入泥淖中的人能被諒解，就算一輩子皆無法遠離懸崖，也能在低頭時聽見下方有人說：「別擔心，我會接住你！」