堤娜／最沮喪的新手媽媽

聯合報／ 堤娜（桃園龜山）

開啟房門，映入眼簾的是愁容滿面的我抱著懷裡的孩子，這是婚後一年的日常。

在娘家坐月子、老公準時下班、健康可愛的寶寶……此刻的幸福應是不言而喻，我卻陷入前所未有的鬱悶。漸漸地，周圍的人從安慰、規勸，到指責、遠離。無論看逗趣動物影片、幽默脫口秀，皆無法令我重展笑顏，更在饑餓的寶寶為渴求溫飽而用力吸吮乳汁時，一股陰霾油然而生，汩汩溢出的母乳竟隨著時間一點一滴將我掏空。

無知的嬰孩是否感受到他的供應者正陷入幽暗漩渦？大好的白日時光，眾人庸庸碌碌，定難想像有個理應充盈著幸福母愛的小房間裡，卻是一個感覺身形舉止皆像頭母牛的厭世婦女，灰心喪志地守著讓她又愛又恨的責任。像是站在懸崖邊，抬頭遠眺美景、低頭萬丈深淵，我暫且裹足不前，才不致跌落。

後來復工上班亦停餵母乳，孩子也愈來愈逗趣愛笑。一日下班，我在床邊用手帕蓋住臉，孩子用手拽下的瞬間，我呼喚他的名，他咯咯笑起時那畫面如此療癒。隨著一次又一次的蓋住、扯下、大笑，我開始由懸崖向後退一步、兩步……直至後來，我幾乎忘記曾離絕望如此接近。

幾年後，無意間看到電視上的話題性節目談及產後憂鬱。聽著專家學者的分析與來賓分享，使我淚流滿面，才驚覺並釋懷那些悲觀及負面不是我的錯，是當時不得已生病了，而我又很幸運地走出來了。

感謝上天讓我體認憂鬱，衷心期盼正陷入泥淖中的人能被諒解，就算一輩子皆無法遠離懸崖，也能在低頭時聽見下方有人說：「別擔心，我會接住你！」

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
為母心情

逛書店

找回阿茲海默的嗅覺記憶：以芳療精油、天然飲食，重啟患者的多重認知與情緒力，法國自然派醫師從神經生物、心理學與腦科學面向，揭開阿茲海默的嗅覺之謎

NT$ 498

你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事

NT$ 406

普通人的海外求職指南：不必留學，也能讓國際工作主動找上你

NT$ 224

正向談判：台大管院教授教你善用借位思考，打破僵局達成目標

NT$ 228

延伸閱讀

張瑜鳳／百工圖：生不生？那是個問題

鄭書綺／42歲，我上大學

觀景窗

觀景窗

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。