父親與手足已多年未聯繫，三不五時會叨念著他們忘恩負義，此生不想再見，人走了也不用通知他們。而我從小生長在父母構築的幸福窩裡，姊妹相親相愛，不知兄弟鬩牆的滋味，也難以體會父親無法放下過往的心情。

無獨有偶，日前友人陳君也提到，他在父母生前善盡長兄之責，一肩擔起照顧生病父母的起居，有時還要忍受姊妹返回娘家挑撥是非。當父母往生後，姊妹和小弟卻逼迫他賣掉登記在他名下的房產，對手足失望至極的陳君，經歷妻子癌逝，也斷然不再與家人聯絡。我原想勸他，思及父親的叨念，便純然當個聽眾。

某日在網路上看到一篇談因果輪迴的文章，提及親緣淡薄之人並非無福，「這反而可能是他們輪迴的最後一世，已經不再欠任何人……也是件好事。」這些話敲進我心裡，從未想過也能有這樣的視角。

自幼受儒家重孝悌的思想，對於「家」的刻板印象亦復如是。因此，當所謂的多元型態來到面前，我便會固執地認為有違常理。「親人間有什麼恩怨不能化解？」缺乏同理心不能設身處地，父親與陳君心中的創傷甚深，若他們的手足始終不覺自己有錯，何苦硬要他們去與家人和解呢？

又如我後來知道某同學父母離異，腦中竟旋即出現「不完整的家庭會影響孩子的健全發展」的偏見；甚至後來這位同學的婚姻以離婚收場時，我也不自覺地貼上標籤：這就是父母離異的負面影響。但若勉強待在不合適的婚姻關係裡，又會比較幸福嗎？

原來自己的思維如此狹隘僵固，也須學習轉換視角思維，才能跟上時代的腳步啊。