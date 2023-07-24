小草／新視角新思維

聯合報／ 小草（新北永和）

父親與手足已多年未聯繫，三不五時會叨念著他們忘恩負義，此生不想再見，人走了也不用通知他們。而我從小生長在父母構築的幸福窩裡，姊妹相親相愛，不知兄弟鬩牆的滋味，也難以體會父親無法放下過往的心情。

無獨有偶，日前友人陳君也提到，他在父母生前善盡長兄之責，一肩擔起照顧生病父母的起居，有時還要忍受姊妹返回娘家挑撥是非。當父母往生後，姊妹和小弟卻逼迫他賣掉登記在他名下的房產，對手足失望至極的陳君，經歷妻子癌逝，也斷然不再與家人聯絡。我原想勸他，思及父親的叨念，便純然當個聽眾。

某日在網路上看到一篇談因果輪迴的文章，提及親緣淡薄之人並非無福，「這反而可能是他們輪迴的最後一世，已經不再欠任何人……也是件好事。」這些話敲進我心裡，從未想過也能有這樣的視角。

自幼受儒家重孝悌的思想，對於「家」的刻板印象亦復如是。因此，當所謂的多元型態來到面前，我便會固執地認為有違常理。「親人間有什麼恩怨不能化解？」缺乏同理心不能設身處地，父親與陳君心中的創傷甚深，若他們的手足始終不覺自己有錯，何苦硬要他們去與家人和解呢？

又如我後來知道某同學父母離異，腦中竟旋即出現「不完整的家庭會影響孩子的健全發展」的偏見；甚至後來這位同學的婚姻以離婚收場時，我也不自覺地貼上標籤：這就是父母離異的負面影響。但若勉強待在不合適的婚姻關係裡，又會比較幸福嗎？

原來自己的思維如此狹隘僵固，也須學習轉換視角思維，才能跟上時代的腳步啊。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
心情點滴

逛書店

科學刮痧修復全書：【圖解】8大部位X 34個對症手法，從痧圖回推傷害，讓身體再也不疼痛【電子書加值版】

NT$ 315

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

2023商業服務業年鑑：生成式AI與新經貿環境下之服務業永續發展

NT$ 360

轉型再成長：策略架構與執行力

NT$ 600

延伸閱讀

【海邊的生活5-1】陳翠玲／海邊走走

觀景窗

劉昭儀／玩伴與學伴

心玲／日常有時就像颱風預報

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。