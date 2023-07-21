假日午後和友人小聚，天南地北無所不聊，最後聊到了校歌。友人哼唱：「芸窗黎閣，出結構……念廉藺頸刎，管華席剖……至齊平，經綸就……」讚嘆母校鹿港國中校歌歌詞之美、寓意之深，國中時期的記憶隨之湧現。昔日國高中新生入學典禮是為期三天的新生訓練，除了認識環境，了解校史校訓，更重要的是教唱校歌，開學後的音樂課還會驗收成果，幾乎每個學生都對校歌記憶猶新。

母親也是鹿中校友，友人便傳來校歌連結讓我與母親分享。母親打開視頻，專注地跟著哼唱，憶起許多少女時代的往事：三五好友翻牆到田裡採摘玉米的小叛逆、民族舞蹈選拔脫穎而出的驕傲……母親愈說愈開心，臉上洋溢著燦爛的笑容，瞬間年輕了起來。

這氛圍感染了我，打開書櫃，拿出校友會學弟送我的畢業禮物，是一捲錄音帶，裡面收錄了兩首歌：中大校歌和〈送你一把泥土〉。當年學弟靦腆地說：「校歌是集會時在禮堂錄下的，送給學姊留念；〈送你一把泥土〉是費玉清唱的，代表著叮嚀和祝福。」這麼多年過去了，這捲錄音帶我一直珍藏著，這夜翻出許久不曾使用的老舊收錄音機，重複播放這兩首歌，青春印記在腦海不斷翻騰──多年不見的校園、松濤聲、中大湖畔的夜話、圖書館前草地上坐看月暈的瀟灑……往事歷歷如繪，讓我好生懷念！

近年來校歌的存廢或有爭議，我卻非常珍惜，因為校歌往往能勾起許多記憶，是校友共通的語言，無論畢業後身在何處，校歌都會傳達最真摯、最深刻的寄望與祝福。