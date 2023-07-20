胡嘉偉／金庸為我家帶來的寓教於樂

寓教於樂，可以有很多條路徑。

「爸爸，《倚天屠龍記》又要重播了，好開心！到時候我要看！」九歲的大女兒興奮地告訴我，即使這部連續劇孩子已經看過兩次以上。

但就像當年讀國中的我，第一次在圖書館與金庸小說相遇後就不能自已地陷進去。放學後看，下課十分鐘也在看；段考前看，就連早自習，也會將小說翻開來放在上課桌的抽屜裡，冒著被老師發現的風險偷偷地看。

對當時的我而言，縱然金庸的小說冊冊布滿文字，本本在四百至五百頁之間，但讀來並不覺得吃力，反而充滿期待和滿足。

不只是女兒，兩個兒子也對《倚天屠龍記》深深著迷。所以孩子們的渴望和愉悅，我是深有體會。老婆總打趣是「有其父必有其子女」，但我以前可沒想到孩子們也會喜歡上張無忌、趙敏、小昭、武當派、屠龍刀等。這項出乎意料的共同愛好，也成為打開日常話題最多的鑰匙。

似乎只要與金庸有關，孩子們都比我還要興奮。前陣子電視台剛播完陳曉及陳妍希版本的《神鵰俠侶》，孩子們依然看得津津有味、興奮不已。不管是武打戲特效、招式的變幻莫測，還是見義勇為、拔刀相助的爽快；抑或是那動人心弦、捶心又參雜遺憾的情愛糾葛橋段……三個小大人似乎看得懂，且比我還要了解似地相互解說。兒子們還不時會拿著羽球拍充作屠龍刀或倚天劍，筆畫武功向我們展示。

而老婆雖然不是金庸迷，但一樣劇情不漏接，陪我們守在電視機前。一家五口一起觀看，無形中拉近了彼此的距離，我與老婆也會在某些劇情的段落適時導入所謂正反派的定義、情感要專一、做人要有誠信等信念，作為機會教育。寓教於樂，有很多條路徑，是真的！