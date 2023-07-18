「媽，今天別忘了要做作業喔！」出門上班前我不忘叮囑婆婆，她邊看電視配早餐，敷衍一聲：「好！」外子見狀，假裝慍怒地說：「媽，妳不可以每天都要人催作業。」婆婆靦腆一笑。

每個人在各階段的求學過程中都有作業要完成，當老師出作業時，學生常會央求老師「手下留情」；但作業量的多寡，通常視學生在校表現良窳而定。我出給婆婆的作業，也是依她的身體表現而定。

婆婆今年七十八歲，在鄉間務農，成天風吹日曬，卻不喜歡喝水。她總說喝不下，但長期水分補充不足，影響健康甚鉅。一個多月前的某天，婆婆徹夜乾咳，導致睡眠不足，隔天駕著四輪車出門時，因打瞌睡栽入道旁水溝，摔斷了幾根肋骨，脾臟破裂出血。所幸送醫及時，三周後出院，並在我們家休養兩周。

期間外子與我仍要上班，除了照看她的三餐與盥洗，最重要的便是叮嚀她完成每日功課：多喝水、做深呼吸練習、少看電視，還要起身活動筋骨。老公要求她儘量把口罩戴著，減少咳嗽的狀況。

起初婆婆會「依規定」完成，待身子愈來愈硬朗，血氧從八十幾升到九十幾，她便開始會打混摸魚──趁我們上班無人監控時，電視節目一齣接一齣地看，直到我們下班前一小時才躺上床睡午覺。更不乖的是，問她有沒有多做深呼吸練習，她都說：「忘記了。」口罩當然忘了，總要聽到兒子的腳步聲，才會趕緊把口罩戴起來，真像個敷衍老師的頑皮學生。

身為媳婦，我不方便對婆婆嚴加管教，但她的兒子、我的先生就不客氣了，會叨念她：「媽就跟學生一樣，很難教耶！」她又回話：「人家說老人家囝仔性啊！」唉，真是「一皮天下無難事」。