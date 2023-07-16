爸媽生了四個小孩，我是老大，妹妹小一歲，大弟小三歲，小弟和我相差了十四歲。都說長兄如父，每逢寒暑假，媽要帶他出門時多由我陪伴；有次去打預防針，還被護理師誤認是三代同堂。

我二十五歲那年夏天，辭去上了半年的班，晚上在南陽街補英文準備出國考試。有天小弟在家喊無聊，已學會游泳的他嚷著想去海泳。我便開了沒有動力方向盤的新車到基隆的和平島。

小弟迫不及待跳入海裡，想必是首次海泳的興奮吧。怕他突然滅頂，我一路相伴，而太陽實在太大，玩了一會兒，狼狽地在洗手間簡單清洗後就打道回府。他在車上昏睡前留下的最後一句話是：「我明天還要來喔！」

於是，暑假結束前我們又去了好幾次。我們會事先穿好泳褲，免除更衣的不便，並帶上兩桶清水方便上岸後直接沖洗；也改成上午九點出發、午餐前返家，這樣下午可以好好休息，畢竟我晚上還有三小時的課呢。

幾年前家族重遊和平島，景觀之美已不可同日而語，但小弟的那一句「我明天還要來喔」仍言猶在耳。