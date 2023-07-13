整理姑姑遺物時，抽屜裡，找到一張泛黃的黑白照片，那是婚紗照。表姊看到照片很訝異，懷念地摸了摸相片，娓娓道來。

這是姑丈在世界上最後一張照片，姑丈在二十年前過世時，遺物中驚見寫滿日文的日記和書信。找人翻譯，才知道那些是深情滿滿的情書，是個不認識的女人寫給姑丈的。

在發現愛人外遇，但他已經死了的時候，你的怒氣要指向何方？姑姑想他，愛他，但又恨他。複雜的情感無處發洩，只能將姑丈的遺物銷毀洩憤。

姑丈最後一張相片，表姊思索很久該怎麼處理，最後選擇放入姑姑的棺材，和遺體一起火化。

我想，姑姑心中，還是有著對姑丈的愛吧？

看著火化爐冒出的青煙，所有愛恨情仇，好像都不是很重要了。