好酸霖／相片
整理姑姑遺物時，抽屜裡，找到一張泛黃的黑白照片，那是婚紗照。表姊看到照片很訝異，懷念地摸了摸相片，娓娓道來。
這是姑丈在世界上最後一張照片，姑丈在二十年前過世時，遺物中驚見寫滿日文的日記和書信。找人翻譯，才知道那些是深情滿滿的情書，是個不認識的女人寫給姑丈的。
在發現愛人外遇，但他已經死了的時候，你的怒氣要指向何方？姑姑想他，愛他，但又恨他。複雜的情感無處發洩，只能將姑丈的遺物銷毀洩憤。
姑丈最後一張相片，表姊思索很久該怎麼處理，最後選擇放入姑姑的棺材，和遺體一起火化。
我想，姑姑心中，還是有著對姑丈的愛吧？
看著火化爐冒出的青煙，所有愛恨情仇，好像都不是很重要了。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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