好酸霖／相片

聯合報／ 好酸霖（新北市）

整理姑姑遺物時，抽屜裡，找到一張泛黃的黑白照片，那是婚紗照。表姊看到照片很訝異，懷念地摸了摸相片，娓娓道來。

這是姑丈在世界上最後一張照片，姑丈在二十年前過世時，遺物中驚見寫滿日文的日記和書信。找人翻譯，才知道那些是深情滿滿的情書，是個不認識的女人寫給姑丈的。

在發現愛人外遇，但他已經死了的時候，你的怒氣要指向何方？姑姑想他，愛他，但又恨他。複雜的情感無處發洩，只能將姑丈的遺物銷毀洩憤。

姑丈最後一張相片，表姊思索很久該怎麼處理，最後選擇放入姑姑的棺材，和遺體一起火化。

我想，姑姑心中，還是有著對姑丈的愛吧？

看著火化爐冒出的青煙，所有愛恨情仇，好像都不是很重要了。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
人生劇場

逛書店

超圖解！人體肌筋膜連結與修復

NT$ 338

耳鳴鳴鳴鳴嗚嗚怎麼辦？

NT$ 315

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

醫藥行銷：醫藥專業行銷人員必備手冊（第二版）

NT$ 280

延伸閱讀

林綠如／回不去的

立羽／花旗木之戀

梁允綺／三十公分長的一點心意

呂家慧／善舉始於日常

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。