那天，太太問我：「女兒已經五歲了，要開始教她英文嗎？」我聽罷，內心湧起無數疑問。教得來嗎？有時間教嗎？五歲的孩子，需要學英語嗎？孩子想學嗎？我只能先把問題擱置一旁，開始細細思考孩子的教育方針。

幾天後，一家三口在車上時，我打算來個意見調查。首先問太太真的想讓女兒學英文嗎？她仔細思考，發現這是受到外界影響的焦慮。

接著太太說：「我從小音樂不好，豆芽菜都看不懂，只要上音樂課就痛苦，我怕女兒以後跟我一樣，想讓她學音樂！那你呢？有什麼希望她要學的？」我幽幽說道：「我小時候客家話講得很流利，但現在光是要開口都有些困難，我不希望自己是客家話的最後一代，希望女兒也能會一些客家話！」

最後輪到女兒發言了：「我很喜歡跳芭蕾舞，我會繼續努力練習，但我也想學英語，爸爸可以教我嗎？」

經過溝通，我們才發現，原來想學什麼，都是願望的種子。我們決定嘗試灌溉，看會不會發芽成樹。我們繼續讓女兒上音樂和舞蹈課，我則會開始對女兒說客家話，至於英語……我想到一個好方法：睡前故事，改講英語故事，可以嗎？