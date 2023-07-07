走味關係／他鄉遇故知

瓜地馬拉境內大部分是高海拔的高地，夏季白天日照毒辣，許多住家或公共場所都沒有設置空調，室內也極度悶熱，令人難以招架。也因此當地街道攤販林立，兜售現剖椰子、現切水果和冰淇淋，餐廳裡也供應各種顏色鮮豔的果汁冷飲，供人隨時解熱消暑。

初來乍到瓜地馬拉時，先生帶我上餐廳用餐，特地點了一杯中美洲特有的果汁「Jamaica」讓我嘗鮮。

我喝了幾口這杯透著紅寶石光澤的酸甜冷飲，即便店家加了很多糖漿平衡口味，似乎仍無法掩蓋飲料入喉後獨留在口腔中的草澀味；而這草澀味同時給我一種朦朧的熟悉感。

我問先生「Jamaica」是什麼植物？他隨口回答：「據說是中美洲特有的莓果。」我對先生的說法不疑有他，沒有繼續探究。

沒想到會在遙遠的瓜地馬拉，遇見熟悉的洛神花。圖／走味關係提供

幾個月過後，我在超市偶然了發現「Jamaica」的本體，是以袋裝形式販售的乾燥花瓣。我仔細端詳上面的圖示和說明，才意識到「Jamaica」不是果汁，是花茶。而且，「Jamaica」不只在中美洲很普遍，也是台灣常見的洛神花茶！此時才明白那股草澀味的熟悉感從何而來。

在台灣，洛神花常和山楂、烏梅或決明子一起熬煮，每種食材只需要一點點，就可以熬出一大鍋兼具養顏美容、降膽固醇的養生飲品，基於華人養生的邏輯，許多人都是不加糖燉煮，並趁溫熱飲用。

而在氣候燠熱的中美洲，「Jamaica」是最經典的消暑冷飲，不但能用來調酒，也常和檸檬、草莓、柳橙、芒果、鳳梨等水果，一起打成綜合果汁。但我個人最推崇的，還是簡單、清爽的基本組合「洛神花茶加檸檬水」。在餐廳點飲料時，這個選擇比較不會遇到下手太重、過度甜膩的情形，反而多了檸檬的酸味和清香，也讓洛神花的草澀味變得較不明顯，對我而言比單喝洛神花茶還要美味。

洛神花熟悉的豔紅色澤，不管在亞熱帶的小島或中美洲的高地，皆是人們再熟悉不過的日常飲料。圖／走味關係提供

發現「Jamaica」身世的那天，我帶回一大包洛神花，在家重現洛神花茶加檸檬水。講究而厚工地現煮洛神花茶、現擠新鮮檸檬汁，還下重本將糖漿換成蜂蜜，並認真研究網路上製作分層飲料的教學影片，效法當地時髦餐廳的呈現方式，完成了這杯升級版特調。待先生回家時，告訴他這個姑且也算是「他鄉遇故知」的真相。