杜依倫／最有用的家具

結婚十九周年紀念日即將到來，嫁給他時還是個年輕的小姐，現在頭頂已漸花白，臉上光澤不再。曾英俊瀟灑的他，也不知幾時已挺著一顆鮪魚肚，沒事就坐在沙發看電視，就連出去吃飯，眼睛也不離手機，我常戲稱自己是「家具」，意指永遠不會被家裡人瞧一眼。他則說，就算妳是家具，一定也是最有用的家具。

漸漸地，我開始覺得當時結婚是不是沒看清他這顆沙發馬鈴薯，婚後家裡大小事他都沒幫上忙。但今晚看電視時，我突然想到，電視為什麼能有畫面呢？從小只知道電視插上插座就有電，但天線怎麼架、第四台怎麼接，我全然不知。

他聽了我的疑問，便說：「妳不知道的事可多了，別看我每天坐在這，私底下可是做了很多事喔！妳以為住在這裡快二十年，蓮蓬頭沒壞過、馬桶沒堵塞？洗衣機的清潔和燈泡的修繕……都是我默默在做喔，妳是不是要給我按個讚啊？」

我想平凡的婚姻或許就是如此。他做了他會的，讓我生活舒適；我做了我會的，讓他吃飽穿暖。在一起久了，大家顏值不再，不論老公或老婆都成了「家具」，幾乎沒有存在感。其實彼此是用各自的方式在關愛對方，轉為實際行動而非年輕時的甜言蜜語。哪天若突然少了這個陪伴多年的人，才知道他不只是個家具，到時可就太遲了，願所有人都能好好珍惜身邊的人。