原以為只有三十歲生日才會焦慮，又到了倒數計時的時刻，我的心情愈發動盪。存款餘額是壓倒駱駝的最後一根稻草。看著鏡中的自己，止不住的淚水汩汩流淌。「我又老又累又窮！我不知道自己在幹嘛！我覺得好失敗……」「妳就是媽媽呀！」老公說。「可是我想要做我自己！」

我想要做我自己，哪怕是一點點也好。我深深渴望能被看見、被肯定，這是在家育兒三年的我，心底最劇烈的吶喊。

我愛孩子，這是無庸置疑的，但我卻沒辦法愛這樣的自己。我在人生的岔路迷途，失去方向感。我的脾氣愈發暴躁，毅然幫孩子報名了幼兒園，為了孩子也為了自己。孩子上學後，是無比的輕鬆，閱讀、喝咖啡、看電影……至少一開始是如此。後來，日子開始難熬起來，每日睜開眼，我突然不知道該如何度過每一天。孩子放學返家，給我一種母職中機械式的安全感。

「我不知道自己活著的意義是什麼。」某日我對老公說。失去了孩子的陪伴，我似乎便一無所有。媽媽友們各有各的生命課題，在不同的平行時空中越級打怪，說到底育兒這條路有時還是得一個人負重前行。在讓渡職涯發展、回歸家庭的母愛獻祭中，又有誰願意去理解一個身處外地的全職媽媽？

有人說「生命的意義，在創造宇宙繼起之生命」，有人說存在先於本質，有人說生命的意義就是好好活著；而我尚在人生蹺蹺板上，尋找那個足以讓自我平衡的支點。