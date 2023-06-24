Jessie／牽妳去上學
之前因為疫情，幼兒園不讓家長入園，所以我沒送過小女兒進學校。現在疫情趨緩，規定也解除了，於是當讀大班的女兒問我可不可以送她進學校的時候，我說好啊，也對自己粗心忽略了孩子的需要感到歉疚。
牽著她軟軟的手一起入園，看著小小的她熟悉地進行酒精消毒、體溫檢測，排隊讓老師檢查喉嚨，覺得她好獨立；做完檢查，她牽著我介紹學校換了溜滑梯、指出自己與表弟的班級位置。快到教室時，她說：「帶我到這裡就好，我可以自己走。」看著她的背影，我的感覺好複雜，覺得這幾年好像錯過了什麼，也感覺孩子不知不覺長大了。
想想她馬上就要從幼兒園畢業，能這樣牽她去上學的機會實在不多，我決定在她畢業前，天天牽她上學。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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