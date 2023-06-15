蔡宜庭〈尋找pua-ma-a-suen〉以食物聯繫親情，在簡短的篇幅內，將自己與阿公相處的情節編織為一段美好與悲傷並存的往事。作者善於布置畫面，全文線索清晰、文字洗練。

南西〈雨港的少女年代〉透過回憶日本歌后中森明菜當紅的1980年代，一步步追蹤曾經風靡一時的日本時尚雜誌和娛樂文化，據此重構昔日的基隆，與自身的年少時光相互對映。

邱慧雯〈夜店公車〉聚焦一趟尼泊爾的夜行公車之旅，冷靜而細緻地描繪異地的陌生事物。從充滿猜疑的不安到最終的豁然開朗，情節轉折流利且自然，令人會心。

李思〈味道〉中，「味道」不只來自嗅覺感官，更是阿婆房間的隱喻。從作者對物質與人事變遷的描繪中，可見「過去」已然「消失」的現實世界中，回憶仍煥發光彩，目光真純、筆調簡練。

株株〈記憶‧放風〉採取筆記的特殊形式，蒐集記憶中「被關起來的」零碎片段。以具有鮮明畫面感的子題「浮出」、「流淌」和「深潛」描述光與暗交疊的往昔，手法一如鉤針反覆穿引，虛實相生。

林綠如〈穿越阿嬤的衣櫃〉中，揭開衣櫃就像走進時光隧道，在那裡，優雅、戀衣的阿嬤對鏡欣賞著自身與衣物之美。在作者悉心安排的文字中，聲影躍然浮現，也映出親情的純摯。

逗好〈八歲那年〉回溯記憶深處的童年創傷，平實的文字中，埋伏著巨大的情感能量。「打開」抽屜的過程，既是揭露傷痕，也是重新擁抱、治癒過去的自己。