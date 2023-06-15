吳佳駿／歲月釀出醇香

本次徵文題目為「記憶抽屜」，來稿繽紛，形色各異的人生與文字一字排開，作為讀者無疑是種大觀園式的享受。但若要從中選出最終幾篇，我個人是將標準的判斷轉回題目本身。

記憶作為抽屜，不論是因為某些從前的尷尬而深鎖其中，還是在年歲的奔波裡一個不小心因遺忘而擱置，將其重新打開省視，都需要特殊的機會、觸景，又或是原諒與和解的契機，乃至於勇氣。

而這份記憶本身，也會有著和其他記憶作出區別，有著其獨有的隱密性。一個隱密、不是隨時可以述說的特性，避開了自己朗朗上口的代表性人生經驗、也和編年史的紀實流轉有了區別。

只能在抽屜打開時被獨自品嘗的記憶，不論辛酸還是甜美，也都反身撥動了書寫者現下的心弦。當悸動以記憶抽屜被打開時的驚喜、眷戀在文字裡產生的真誠，變為本次閱讀時我個人選擇的標準，也是在閱讀時感動的多種形樣。

本次和另一位評審蘋芬在初次選稿時，兩人提出截然不同的文章名單，足見這次來稿在質或量上都十分強勁。而最終出來的名單，不同的生命經驗橫跨各個年代與地點，自不同的抽屜拿出，或布滿灰塵，或宛若昨日。這些文章最終共同編織出一櫃獨特的文字風景，醇香而晶瑩，靜靜沐浴在久違的空氣中。