陳得勝／噹！噹！噹！醬菜車來了

「噹！噹！噹……」令人懷念的鈴鐺聲忽然在巷口響起，開門一看，哇，是醬菜車！現在居然還有醬菜車，多令人驚喜！立刻到廚房拿了兩只碗公飛奔過去，老闆是位老先生，車櫃內排排站的碗公盛著琳瑯滿目的醬菜，香味與鄉味撲鼻，讓人眷戀。

我選了豆枝、黃蘿蔔、破布子和豆腐乳，付錢時發現周圍已站了不少人，中高齡者興致勃勃地挑選醬菜，年輕人驚奇發現「骨董」，拿起手機一陣猛拍卻未購買，老先生也不以為意。我佇足不忍離去，醬菜車有太多青春美好的回憶。

小時候早晨叫醒我的，不是作文裡矯揉造作的鳥鳴與公雞啼聲，也不是父母或鬧鐘，而是不論颳風下雨都會準時抵達的醬菜車鈴鐺聲。熟悉的醬菜伯到了巷口，會拉動車前綁著小鈴鐺的細繩，以清脆悅耳的聲響告訴大家配糜的醬菜來了。

醬菜伯的醬菜不僅色香味俱全，重人情的他總會與眾人親切話家常。當他發現阿秀嬤已好幾天沒出現，馬上問她的鄰居，聽說她腳痛無法出門，立刻舀了一碗破布子請託鄰居送去，希望她快點好起來。

「你還需要些什麼嗎？」噢，是老先生在問我，其他客人早已散去。我又買了些花瓜，老先生也不急著繼續去做生意，與我閒聊起來，說他和老伴漸漸沒體力做這種不含防腐劑的手工醬菜了，偶爾出來賣，不過是想再看看老顧客。想想現今便利商店與外賣多熱絡便利，但人與人之間的溫度卻不如以往。

看著老先生與醬菜車緩緩離去的背影，油然感懷一個時代的記憶也即將走入歷史的落寞。但我仍堅信有記憶才知珍惜，醬菜車的人情味，是吾輩之師也。