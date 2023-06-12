施雯彣／十塊錢的神救援

我和外子習慣每天讀報，連出外旅遊都會帶上一份。那天我們家族到蘇澳度假外宿，退房前，讀小二的孫子昌泰跑來我和老伴的房間，幫忙檢查有無漏帶的行李，在垃圾桶內發現一份已看完的報紙，馬上撿起來問我們：「爺爺、奶奶，這是可以回收的物品，怎麼可以隨便丟掉？」

老伴反問他：「那你要怎麼處理呢？」「我可以帶回學校的跳蚤市場賣錢。」「真的？那它可以賣多少錢呢？」他得意洋洋地回答：「十塊錢。」「外面買一份報紙只要十塊錢，何況它是我們看過的舊報紙，會有人跟你買嗎？」

昌泰自信滿滿地將報紙疊得整整齊齊，放進自己的背包，說：「那我就賣便宜一點，兩塊錢，一定有人會買啦！」

祖孫三人來到旅館大廳與其他家人會合，媳婦突然接到公司來電，要她處理急件。她趕快將筆電拿出，放在大理石椅的檯面上工作，但滑鼠在這兒完全使不上力，非常需要滑鼠墊。

媳婦焦急地問大家：「誰有舊報紙或筆記本啊？」「我有，我有！」昌泰興奮地大聲回答，立馬拿出報紙，協助媽媽順利完成任務。

小兵立大功，這份舊報紙的價值，可大大超過十塊錢呢！