張瑜鳳／大家來上法律理化課：千萬不要雞同鴨講

春節前夕，全家一起逛年貨大街，哥哥妹妹到處試吃。

「媽咪，我要吃那個，乾掉的湯圓裡面包花生……」妹妹興奮地描述。什麼東西？乾掉的湯圓該丟掉吧？

「就紅色白色都有，阿嬤買給我吃過的啊！」妹妹急著說明。我們很快就在商店擺出的試吃盤中找到了，原來，「台語叫『生仁』啦！」店員親切地介紹。

那國語又怎麼說？彩色豆？七彩豆？從小就知道這是過年期間必備的點心，竟不知如何稱呼它。

「上次在同學家，她阿嬤問我們要不要吃『塗─豆─仁─湯』，我們都不知道是什麼。」妹妹說道，「原來就是花生湯。」

還好妳雞同鴨講的只是食物而已，國語就是國家的語言，在正式場合一定必須使用，例如法庭上的陳述就是（《法院組織法》第97條規定：「法院為審判時，應用國語。」）。

「那不會講國語的人要怎麼辦？」妹妹問。

「例如外國人、年紀比較大的爺爺奶奶只講地方性語言，我們會派選『通譯』幫忙。甚至是聽力障礙者，也有手語翻譯喔！」媽媽回答（《刑事訴訟法》第99條規定）。

通譯是很重要的，他必須公正誠實地將法庭上的陳述表達，也必須要具結作證，不可以虛偽陳述，隨意增減當事人的陳述。雖然現在翻譯軟體很多，但是專業的翻譯者，尤其是國際會議現場擔任口譯員的人，事前要做功課，臨場的應變都比機器翻譯更多了人味啊！

「大眾交通工具播放站名、觀光景點、歷史建築物、博物館的簡介，都應該使用各種語言，是尊重多元文化以及符合國際化趨勢。」爸爸補充：「國際會議的正式語言，同時會有法文、英文、西班牙文等等。跨國契約更是重要，對於內容的確認，一定要有一致的解釋，否則會造成很多後續的爭執喔！」

語言是人類的另一雙翅膀，真的很重要啊！看著爸爸手中的罐子，媽咪不禁回應：「我看你走遍世界各地，不會買錯的就是啤酒。」

商品的標示很重要，如果包裝上沒有寫明這是什麼，你敢買嗎？

「敢啊！盲盒就是這樣啊！只是我每次都買不到我要的那個玩偶。扭蛋也是要試好幾次才會扭到我要的。」妹妹感慨。

妳的零用錢就是這樣無謂地浪費掉了，「買扭蛋？還不如去買彩券，還有可能中獎。」哥哥發表高見。

那你到底中獎了幾次？

「那個……下一次一定會中！」哥哥抓抓頭。

孩子啊，夢想是腳踏實地去完成的，不是天上掉下來的。買彩券是偶爾的樂趣，不能當作賺錢的方法。你們盲目地買標示不明的東西，在我看來，跟矇著眼睛開車一樣危險。

「百貨公司大年初一推出的福袋，媽咪還不是搶著去排隊……」妹妹咕噥著。（這這這……時代真的不同了，要指責孩子之前，得先照鏡子看看自己。）

媽咪是提醒你們，如果甘願接受這樣的遊戲規則，就要自己承受。不過商人也要盡到誠信的責任，例如扭蛋標示有四種玩偶，就一定要有四種才行。又或者福袋的價值號稱超過一千元，若消費者買到價值不符的物品，也可能會有紛爭產生。

「至於某些商品的標示，法律會嚴格規定要講清楚說明白，不可以造假。」媽咪說：「以前有位檢察官逛菜市場，看到魚販賣干貝，他發現造型以及材質都怪怪的，憑藉他在菜市場長大的經驗，主動偵查後，用詐欺罪起訴黑心商人呢！」

「太厲害了吧！逛菜市場也可以辦案。」哥哥崇拜不已。

所以媽咪平常去逛百貨公司，也是用心良苦。我是要去勘驗現場、發現真相、非常接地氣的與社會連結啊！

「什麼藉口都可以用……」爸爸搖頭。

說著說著也渴了，哥哥妹妹就在街邊的自動販賣機投幣買飲料，爸爸則走向便利商店。

「爸爸要喝什麼？我幫你投幣。」妹妹貼心喊著。

乖，想也知道爸爸要選的是小麥釀成的飲料，在台灣，法令規定不可以用自動販賣機、郵購、電子購物等方式賣酒，就是因為無法辨識購買者的年齡（《菸酒管理法》第30條）。

只見爸爸喜孜孜地走出來，「剛才店員請我出示一下證件，他說滿二十歲才可以買酒。」

店員的眼鏡該換度數了吧！「你試吃這麼多糖果點心，有沒有看到人家拿出香菸要你試抽？」媽媽問。

「欸！真的沒有遇過耶！」哥哥想了想。

對於某些特殊商品，會限制販賣場所、廣告方式、促銷手段（《菸害防制法》第5條：「對消費者販賣菸品不得以下列方式為之：一、自動販賣、郵購、電子購物或其他無法辨識消費者年齡之方式。」）。

「但是上次我們去參加表哥的婚禮，新郎在送客時手捧著一盤香菸，還幫客人點菸哩！」妹妹問。

那是婚禮的習俗，表示主人熱誠，是贈送的意思，不是販售行為啦！人情社會，不是每一件事情都用法令管理才有效。當初阿嬤跟我想盡辦法要阿公別抽菸，威脅利誘、好說歹說都沒用，但是你們一出生，阿公馬上就戒菸了，是對你們的愛啊。

哥哥妹妹往天上望了望，深深鞠躬：「謝謝阿公。」