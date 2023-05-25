中玄／過了一個旋轉門，便是另外一個城

新的捷運線通車，有一個月免費搭乘的試營運期。此時便是咱們閒閒銀髮族探險新路線風光的好時刻，而且可以選在非假日，免去擁擠之苦。

前陣子安坑輕軌通車，我和老妻便去搭了三次。第一次搭到終點站雙城站（其實是起站K1站，但卻是最偏遠荒涼的一站），中間曾跳下來，拍拍月台上的裝置藝術後再搭下一班車，在雙城附近小巷道走看山景，然後搭回K9十四張站，轉環狀線回新店，再轉台北捷運松山新店線回中正紀念堂。這次算是初步勘查安坑輕軌之旅。

再隔一周，我們把重點放在二叭子植物園。查資料知道要在台北小城站轉搭安坑一號線小巴，到植物園後，沿著植物園步道，一路走下坡山路，約兩小時可到下一站的玫瑰中國城站。這次算是欣賞安坑山區的大自然之美。

過幾天，我們決定對安坑幾個社區做更深入的人文探索。於是三度搭輕軌，在玫瑰中國城站下車，走進輕軌站後面的社區。不得了！這社區是擁有近五千戶住家的山城，有郵局、7-11、活動中心、商店街等，生活幾乎可以自給自足，怪不得四十年前一些年輕同事買不起台北市的房子，都住到這裡來呢！不過此社區已顯老舊，以四、五層老公寓為多；據說隔鄰的台北小城，就多是別墅或透天厝。繞看全社區後，循著社區地圖，想經某小巷進入台北小城。

沿著山坡，再走一大段路，經過兩個次社區（可見五千戶的玫瑰中國城，還得再細分幾個次小社區），問了警衛，才知道要找到一個巷弄底的旋轉門，通過那道旋轉門，才能進入台北小城。

碰到幾處圍牆擋路的我們，摸索了一陣子終於找到正確的路徑。一推開那道旋轉門，便從玫瑰中國城進入台北小城了。

彼時，我好像感受到川端康成的《雪國》開頭那句話：「穿過縣界長長的隧道，便是雪國。夜空下一片白茫茫。火車在信號所前停了下來……」的意境。眼前社區景象和玫瑰中國城大不同，別墅、透天型房舍固多，可卻是靜謐小街道或巷弄。後建的台北小城，像是要保持一分自身的隱密似的。

我們後來還去耕莘醫院安康分院站周邊和景文科技大學站校區走訪參觀，走了近兩萬步，總算把安坑地區的人文風景走讀一番。但印象最深刻的還是分隔玫瑰中國城和台北小城的那道旋轉門，而那扇門也是時代轉換的一道門呢！