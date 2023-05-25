林秋秀／NBA在我家

三年前歷經父母離異的小姪子搬來我家住，他才小學六年級，原本如常讓他上補習班，加強數學和英文，成績仍毫無起色；過了一學期，他突然連補習班也不去了，放學後整天玩手機，他媽媽大概是基於虧欠，聽從要求給他買了任天堂遊戲機，沉溺遊戲的後果是視力漸差，成績時常掛零，家人都為他的未來憂心。

我們帶他去心理諮商，想戒掉遊戲成癮的惡習，但效果不彰。束手無策之際，小姪子突然迷上籃球，打聽到附近的國小有開辦籃球訓練營，立刻帶他去報名；他的生活就此離不開籃球，動漫與遊戲都換成「灌籃高手」，偶像也變成球技高超又有女人緣的流川楓。

升上七年級，他依然堅持不補習，理由是比起偶像流川楓上課都在睡覺，「至少我上課有認真聽講。」放學後的他花很多時間留在學校的籃球場練球，因而認識許多好朋友，得知有高職招募甲組的籃球班，課業成績須達到一定的水平，小姪子開始有了更多努力的目標，學業成績終於漸漸進步。

而這個月的甄試，小姪子是信心滿滿。回想著他分享籃球知識給我聽時，是那麼意氣風發、神采飛揚；無論結果如何，我都贊成他選擇打籃球­而非讀書，因為能隨心做自己喜歡做的事，是最幸運的人，自己的人生自己負責就夠了。