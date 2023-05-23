從小父母忙於生計，全家鮮少出遊，兄妹的遊記都是用掰的，父母頂多在所剩不多的閒暇裡擠出時間，帶我們去逛夜市，就是我們最大的快樂了。打彈珠射氣球套圈圈，熱狗豆花牛排，好吃好玩應有盡有。

從小我便與夜市結下不解之緣，也成了夜市控。北中南的夜市都有我的蹤影，獨自一人、女友約會、全家出遊，不同的逛夜市組合有不同的樂趣，夜市成了我療癒身心，忘卻煩惱的地方。

煩惱挫折鬱悶，隨著人生階段伴隨成長，學生時代、初出社會、成家立業，沮喪悲傷的事各自不同，療癒身心的方式也不同，閱讀看電影聽音樂，但隨著小孩陸續報到，我赫然發現，逛夜市是最具彈性的放鬆之法，不會讀到一個章節被打斷，不會有哭聲淹沒音樂，不會電影總是看不完。

身心疲憊時，我可以簡單進行十五分鐘的按摩。業績未達標被老闆電，可以丟九宮格射氣球，三振豬頭老闆、把機車客戶爆頭，武器還可以任選，瀟灑的拔槍還是飄逸的飛鏢，隨心所欲。而實現「財富自由」的玩法，則是整桶圈圈天女散花灑出去，或是閉眼打彈珠。這些超有趣的玩法，看官們有機會一定得試試。

有時逛累了坐下來，吃份夜市牛排，濃湯紅茶無限暢飲，在鐵板的蒸騰熱氣中，我彷彿看到小時候的我坐在自己對面微笑。我舉杯向他致敬，好久不見我的赤子心，歸來，我仍是從前那個少年。