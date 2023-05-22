堤娜／始終都是陪伴與愛

兒子領有自閉症手冊，亦須每日服用藥物來改善專注力，使生活較能順利運作。在教導他的路上，每次我崩潰再爬起，如此不斷循環……驀然回首，改變已經發生。現今他就讀八年級普通班，在班上各方面表現不輸一般生，然而，這樣甜蜜的負荷仍會一直下去，因為這是特殊生父母的必修課。

我雖非教育專家，但有誰能比特殊生父母更能體會其中甘苦？以下是我個人經驗的分享，盼能對一些家長有所助益。

1.陪伴在側：特教生需要長期的陪伴，最好一開始就與孩子一同學習成長，以便了解他的學習狀況、優勢及弱勢能力。

2.時間掌控：孩子較難維持專注力，我通常會讓孩子念書三十分鐘就休息十五分鐘，休息時除了讓他自行放鬆，亦可帶著他學做一些家務。念書時間，我會先和孩子討論要念的範圍並妥善利用計時器，以訓練孩子在時間內完成預定的進度。

3.慢活慢教：特教生的學習本來就緩慢許多，家長不可心急，養成良好的習慣並喜歡學習、對知識感興趣，他最終甚至能超越兔子。

4.相關資源：和學校老師保持良好溝通，善用醫療資源。沒有家長忍心看孩子服藥，但藥物的作用其實是平衡腦內神經傳導物質的濃度，能幫助孩子更適應學校生活，增加學習效率，家長可以好好思考這個選項。

5.以身作則：建議家長利用空檔多翻閱書籍，孩子耳濡目染下，亦會有樣學樣拿起書來看，長期下來閱讀理解的速度會變快。目前的考試趨勢為素養導向，故上了國高中後閱讀速度快的學生面對考試時會漸顯優勢。

6.生活教育：將教育融入休閒生活，最簡單的安排，就是在旅遊行程中加入各縣市的圖書館或書店。

7.運動飲食：盡可能避免讓孩子吃垃圾食物，孩子若專注力不佳卻常吃甜食或加工食品，無異雪上加霜；養成良好的運動習慣，可使孩子體力、精神佳，對漫長的求學生涯有莫大助益。

此外，照顧者要先學會照顧自己，並調整好下列的心態，才有能力扶持被照顧者。

1.心平氣和：不要帶著情緒教孩子，大吼大叫只會讓孩子產生畏懼和壓力，理智地用溫和的口吻去處理問題較能對事情有所幫助，而我偶爾會用搞笑的語氣來幽默一下孩子粗心犯的錯誤來取代責罵。

2.接受孩子的不一樣：理解孩子有先天的限制，並非家長做任何努力便能立即教會他某個題目或觀念；教不會就擇日再教，並耐心等待，孩子會以自己的速度進步。

3.紓壓管道：和同住家人討論喘息時間，期間要真的做到放鬆，散步、聽音樂、追劇……皆可，我個人的習慣是透過運動來紓解壓力。

未來，仍有數不盡的挫折等著我與孩子，這是一條看不見終點的路，我看過許多狀況更嚴峻的特殊生家長始終對孩子不離不棄，成為令我堅持下去的動力。期待在這條路上的父母，能和我一起，淚中有笑、享受付出；因為愛，所以心靈昇華了，而人生本就是一場無止盡的修煉。