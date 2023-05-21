黃美貞／那個克服恐懼的運動

記得十年前，師大運休所系辦寄來了一封滑雪活動的徵選函，信中提及誠摯歡迎校友一起去日本西川町參加運動觀光滑雪課程，但因報名人數眾多，要自我推薦並靜候佳音，最後我和先生順利通過海選，開啟了滑雪人生的第一頁。

伯修教授長我八歲，是團隊的靈魂人物，他當時開設的這門課程是前所未有的創舉，因為台灣沒有雪場，修這門課的學生必須先上一學期的理論課程，寒假時再到日本進行實習課程。他說：「滑雪不難，就是克服恐懼的過程。」

說來容易，站起來卻不容易啊。但是有幸能和青春活力的學弟妹們一起學習，多麼的難能可貴！多少次，我們一群人撞在一起又爬起來；多少次，我們想互相幫忙又跌在一塊，大夥兒仍然不放棄，時時互相加油打氣。看到學弟妹們捨不得進滑雪小屋休息，看到伯修教授被學生從背後無預警地撞擊，仍是微笑以對，我能不學會嗎？

其實，我是那一梯學員中最後一個學會的，而且是日本教練彎著身體，拉著我的滑雪板倒退滑行，口中念著「Left、Right 、Left、Right」的口訣，才突然心神領會抓到竅門的。

記得那一刻，先生還一直跟教練道謝，因為連他都不敢相信，他眼中那個運動神經不怎麼協調的太太，竟然學會滑雪了！這可是不得了的大事，因為這件事會改變我倆往後十年的人生。

果不其然，接下來的幾年，我們全家出動，四人一塊兒在雪場自由滑行，也有小兒子的美國獨立單飛之旅，還有夫妻的甜蜜自由行。有朋友問我：「既然已經會滑了，何不換個雪場體驗呢？」雖然是一樣的西川町、一樣的藏王，但是每次的滑雪，真的都讓我有一種舊地重遊的親切感與重新充電的幸福感。

今年，疫情解封後，我們終於能夠全家再一起去滑雪，兩個孩子已經是大學生和高中生，滑雪技術也都比爸爸媽媽技高一籌了，然而當我們自在地在大斜坡滑行，一邊天南地北的聊天，一邊欣賞著白山黑水的美景時，心中真的充滿感謝──感謝伯修教授的鼓勵，和當時不放棄的自己，未來的滑雪人生，還要滑好滑滿呢！