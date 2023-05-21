呂家慧／你如何看待孩子的考試分數

前兩周前的下午，接孩子回家的路上，孩子問了我一個問題。「媽咪，妳猜我今天英文單字小考幾分？」「八十分，昨天看你很用心準備。」「媽咪，很接近囉，我考四十七分。」我心中的OS是這哪裡有很接近？但仍先問孩子：「你知道都錯在哪裡嗎？」他說知道，有的單字差一個字母，有的沒背熟，並認為下回可以再多花一些時間準備，比較難或比較長的單字則拆音節分段背。

關於孩子的分數，我會從兩個方向來探討，若是真的不會的題目，我會筆記下來，利用十五分鐘協助孩子訂正；若是粗心而掉分數的題目，則提醒孩子要確實做到檢查的步驟。至於與孩子的溝通方式，我以「多提問少責備」的方式，提問時運用兩個小技巧讓效果發揮最大化：安全的環境與解決問題。

安全的環境是要讓孩子願意開口回答，孩子通常不愛說出自己考不好的原因，相信家長都有過邊問原因邊數落孩子、甚至愈問愈火大，導致不歡而散的結果。因此最重要的關鍵，是多聽孩子說，引導孩子思考說出分數不理想的原因，如此才能順利銜接到解決問題的階段，可以一起與孩子討論如何改善現況，傾聽孩子的聲音、找出適合孩子的讀書方法，進而解決困境。

分數可以綁架我們，也可以幫助我們，端看如何看待。有時不是因為事情很難讓我們不想做，而是不想做才讓事情變得困難。