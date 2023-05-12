丁綉慧／清晨校園裡寫功課的男孩
日出東方前的晨光校園漫行，享受日日忙碌前的短暫小清新，已成我的習慣。
六點半，一個低年級的孩子走進校園，坐在台階上，從書包拿出簿本練習；遇到不懂的字就拿出國語課本仔細翻查，時而蹲坐閱讀、或者伏地書寫，專注的模樣讓我忍不住注視著他，卻也沒打亂他從容安然的自學節奏。
返家前，我不禁上前問：「怎麼這麼早來？家裡沒有書桌？寫昨天的作業嗎？」「昨天的寫完了，我爸媽開攤車在『八百屋』附近賣早餐，我早點來就可以先寫今天的功課。」我默默地想：孩子，你書中能擁有的黃金屋不僅八百屋。
每個人的生活都有各自需要完成的功課，也可以選擇面對的姿態；然而追劇、電玩、網路等誘惑太多，「生命應該浪費在美好的事物上」之類的理由，恰為拖延的惰性找到搪塞的藉口，對於真正重要、應努力以赴的人事物，常行色匆匆、草率為之、敷衍了事。
男孩應對生活的認真態度，為我上了「一日之計在於晨」的一課，深深感動著，縱使匍匐前進，也能在謙遜的當下實踐裡，展現出面對生活的姿態與力量。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言