丁綉慧／清晨校園裡寫功課的男孩

日出東方前的晨光校園漫行，享受日日忙碌前的短暫小清新，已成我的習慣。

六點半，一個低年級的孩子走進校園，坐在台階上，從書包拿出簿本練習；遇到不懂的字就拿出國語課本仔細翻查，時而蹲坐閱讀、或者伏地書寫，專注的模樣讓我忍不住注視著他，卻也沒打亂他從容安然的自學節奏。

返家前，我不禁上前問：「怎麼這麼早來？家裡沒有書桌？寫昨天的作業嗎？」「昨天的寫完了，我爸媽開攤車在『八百屋』附近賣早餐，我早點來就可以先寫今天的功課。」我默默地想：孩子，你書中能擁有的黃金屋不僅八百屋。

每個人的生活都有各自需要完成的功課，也可以選擇面對的姿態；然而追劇、電玩、網路等誘惑太多，「生命應該浪費在美好的事物上」之類的理由，恰為拖延的惰性找到搪塞的藉口，對於真正重要、應努力以赴的人事物，常行色匆匆、草率為之、敷衍了事。

男孩應對生活的認真態度，為我上了「一日之計在於晨」的一課，深深感動著，縱使匍匐前進，也能在謙遜的當下實踐裡，展現出面對生活的姿態與力量。