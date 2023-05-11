花椰菜／一覺到天亮的進程

嫩嬰時期的兒子，一直無法睡得安穩。在月子中心時就獲得護理師們的認證，他們提醒我，寶寶不愛睡覺，哭起來可說是天翻地覆。

就我的認知，睡覺是一種本能，僅是把雙眼閉上這個再簡單不過的動作，孩子累了將他放上床不就能自行入睡？直至出了月子中心把兒子接回家照顧，才深切體會護理師所言甚是，我和先生已全然領悟──對我們的寶寶來說，「睡覺」竟有如解任務般困難。

由於兒子無法一覺到天亮，睡眠不足的我和先生為此所苦，於是上網搜尋各種訓練嬰兒睡眠的影片和文章，以了解寶寶的睡眠周期；同時發現孩子的睡眠訓練還有分派別，便汲取兩者的優點，準備讓兒子睡覺時實際演練。

執行約莫三天，兒子幾乎不停歇的哭聲讓我於心不忍，遂告知先生放棄訓練，改成哄睡。各式各樣的睡前儀式、哄睡技巧、安撫用品，甚至是民俗療法，只要對兒子無害，任何方式我都願意嘗試，但依然徒勞無功。

好不容易熬到兒子四個月，睡眠狀況仍舊沒有漸入佳境，同時耳邊還傳來了各種「聲音」。

「他哭妳就不要抱，哭累了就睡了。」、「是不是妳的母奶不夠，他餓醒了？」、「不要奶睡他，這樣他會很黏妳……」

長輩們下的指導棋使我的內心承受著莫大的壓力，飽受煎熬。每當他們看見寶寶睡一下就醒或哄很久都不睡，就會以過來人的身分分享「經驗談」，然而貌似關心的言語，聽在耳裡卻彷彿是落井下石。

日日夜夜，對於哄睡兒子，我已是身心俱疲，時常不經意地將積累的情緒轉嫁到兒子身上，朝著號啕大哭的他聲淚俱下：「你為什麼不睡覺？」但宣洩之後問題依舊，我想了想，決定關上耳朵、拋開世俗眼光。倘若僅有「奶睡」的方式孩子才能入睡，那麼就這樣與他共眠吧！至此之後，我逐漸展露笑顏，同時發現原來兒子很愛笑，先前我怎麼沒察覺到呢？

時光荏苒，孩子如今已邁向幼童，戒了夜奶，可以一覺到天亮，我和先生也恢復一夜好眠。孩子終究會長大，我想跟正在陪伴孩子經歷這段過程的新手爸媽們精神喊話：選擇讓自己快樂的方法，就是好方法！