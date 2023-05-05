半年多前請調到目前的部門，不知道是自己未能即時逢迎拍馬，還是真有磁場不合一說，部門裡頭的某位老大姊竟盯上了我，經常假借各種名義行找碴或冷嘲熱諷之實，令以低調、人和自勉的我，頗感不解。

幾次返回鄉下老家，與父母親在泡茶話家常之際，便將受到這位老大姊刁難之事說給他們聽，原只是當作閒談消遣，讓向來關心孩子的父母親了解一下我轉調新部門後的職場狀況，全無讓老人家牽掛或憂慮的念想。

沒想到這趟回老家探望，母親竟悄悄告訴我，她與父親在每晚睡前持咒念經時，都會向神明祈願希望這位老大姊別再刁難我了。聽了母親的話，我半開玩笑地回應母親：「天上眾神明如此忙碌，哪有空閒管理這等小事！」其實，當下心中是無比溫暖的。

至於另外半截未說出口、埋藏在心中的話則是：倘若祈願果能成真，我希望父母親能長保安康，畢竟職場上的風風雨雨與明槍暗箭僅是一時，唯有家人的身心安康與喜樂，才是我真心掛懷與冀望的。