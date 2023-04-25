花椰菜／最有效的老生常談

先生十分沉迷一款知名手機遊戲，每逢休假便玩得欲罷不能，有段時間會神情嚴肅地頻頻點螢幕約莫十分鐘，此時絕不能打斷他。

某次，年幼的兒子上完大號，我湊巧在忙其他家務，請先生趕緊幫他洗淨屁股，以免嬌嫩肌膚被排泄物浸濡久了引發紅腫。

殊不知先生正巧在「不容打擾的十分鐘」，我喚了又喚，只得到相同的回覆：等一下。一把無名火已在我內心點燃，也只能放下手邊工作去幫兒子。

「我不是叫妳等一下？」幾分鐘後，姍姍來遲的先生走進浴室。「我怎麼知道要等多久？」我直接將砲口對準他發射。「等一下他屁股就會爛掉是不是？」先生也不甘示弱地反擊。「是！他皮膚那麼薄，太久沒洗會紅屁股！」我堅定回擊。

不可否認，先生平時是神隊友，但只要假日碰上手機遊戲彷彿就與世隔絕，呼喊了數次得到的回應不是默不作聲就是「等一下」。

我能理解先生平日上班高壓長工時，難免需要透過遊戲放鬆一下身心。所以只要是假日，育兒相關的事我都儘量攬在身上，但我也有分身乏術之時，需要即刻救援他又無法前來時，我便忍不住怒火中燒。

由於此事已造成夫妻倆失和的導火線，我決定找他好好聊聊。來回溝通得到的結論是：可以等的事情就放著讓他做，較為迫切的就自己來吧！畢竟「自己來比較快」，且他無法確知他的「黃金十分鐘」何時會出現，我更是不會知曉。

爾後我們再次遇到相同的狀況時，爭吵的次數果然降低了。看起來，「耐心溝通、各退一步」，當真是最有效的老生常談。