在賣場和母親從二樓走向一樓，她一手攀著扶梯，另一手按在我肩膀，雖然只是輕輕一放，我心底卻起了許多漣漪。

母親外柔內剛，堅毅始終是她的生命圖騰。父親往生後，她不願搬離老家和子女同住，八十六歲的她早晚練氣功，每天收看新聞報導了解國事天下事；天天下廚，營養均衡，偶有小恙便自行就醫，她常告訴子女：「我會好好照顧自己，你們也要看顧自己。」

以往過馬路時，每每想攙扶她，她總說：「走路難不倒我。」有次陪她去市場買了兩隻全雞，正想從肉販手中接過，她空中攔截，還丟下一句：「妳會比我有力氣嗎？」去年她蒸粿，呈固體狀的米漿得一一扳碎再搓揉，很費手勁，我想幫忙，她說：「妳的手不是拉傷嗎？去休息，我自己來。」

但她畢竟有歲數了，當她不由自主將手搭在我肩上，已洩漏「我的身體需要支援」的訊息，身為女兒的我，既心疼她的退化，更想讓她知道：媽媽，無論現在或未來，請大方倚靠我，別因為我是嫁出去的女兒婉拒我，更不要擔心增加子女負擔而自己逞強。您賜我陽光、清風與明月，也讓我給您藍天、白雲和花香，這不是美好的承接嗎？

記得喔，「執子之手，與您偕老」是我的驕傲。