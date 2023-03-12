蜜棗／婚姻是一場跨出舒適圈的冒險

去年底工作量增加，剛好又遇到孩子進入情緒爆炸期，每天維持準時上下班接送小孩，又要保持新舊工作的績效，同時面對公司主管、家人及自我的期待，對我這個新手職業婦女來說，彷彿快到極限了。

怎麼覺察自己的狀態不好呢？對伴侶的回應愈來愈敏感易怒，隨口一句話或一個眼神都容易讓我情緒爆炸掀起大浪，難以迅速恢復平靜。雖然每樣工作跟家務都有依照計畫進行，卻常有力不從心之感。

剛好在通勤路上聽到諮商師談及婚姻的個案分享，「有83%的新手爸媽經驗到中度到重度的婚姻危機，婚姻滿意度從為人父母開始一路下跌，一直要到頭胎子女長大到十五歲左右，滿意度才會回升到原本的水準。」當我發現原來比例如此之高時，才驚覺原來不是我做得不夠好，而是兼顧工作與家庭本來就困難重重，需要一個坎一個坎慢慢過。

突然之間我好像醒過來一樣，再回頭觀察伴侶，其實對方也已經盡了全力，只是我們對愛的表達不同，一個需要言語情感支持，一個則傾向行動作業且拙於言語，導致在工作跟育兒雙重壓力下，發生雞同鴨講的惡性循環。

走入婚姻、擁有自己的下一代，在電視廣告中似乎是為了穩定安全生活的選擇，但實際經驗看來總覺得更像是一場跨出舒適圈的冒險，永遠不會知道下一階段又會遇到什麼挑戰？身旁的隊友是否能夠跟上？還是需要彼此各拉一把？

如同很多職涯發展都鼓勵大眾勇敢嘗試且學習新領域，將跌倒失敗化為成長的養分，我想對婚姻跟家庭經營也是一樣的，就像一場路線不斷調整的馬拉松，需要提醒自己穩住呼吸跟步伐，才能平安順利邁向終點。