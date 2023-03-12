黃芸姿／刮刮樂與運動
春節時，照顧父親的外籍看護跟我說：「姊姊，爸爸想要玩刮刮樂！」看護長得嬌小，為了讓她快速融入，我稱她是父親最小的女兒，爸爸媽媽也都很疼她。
沒買過刮刮樂的我，買了一整本達百張的刮刮樂。我想，父親的手有些萎縮，每天刮四張，正好訓練手部的小肌肉。但當我喜孜孜地拿出刮刮樂，看護也興奮地取出銅板要父親試試，正在廚房忙碌的老媽聞聲走來，疑惑地問：「妳爸爸從學校畢業就在中學當老師直到退休，他教學生遠離賭博，怎麼會喜歡刮刮樂？」
拿著銅板正欲開玩的父親尷尬地停下動作，看護接過銅板，問我：「姊姊，可以讓我刮刮看嗎？」我點頭說好。她靈巧的手指很快刮開數字，而且笑聲不斷，父親和母親也不自覺地笑了。
笑，讓養病的父親多了一項肺部運動，刮刮樂真好。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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