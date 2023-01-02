去年梅雨季霪雨霏霏，各地陸續傳出災情，我們家南面房間牆壁也滲水。南面房是孩子幼時的臥房，壁上色澤柔和的水泥漆隨著滲水起泡、發霉、剝落，加上地面汙穢不堪，原有的溫暖氣氛消失殆盡，教人傷心。

各樓芳鄰也飽受滲水之苦，不約而同議論起隔壁大樓頂樓鐵皮屋的排水管生鏽破裂，雨水直接潑灑到本棟大樓外牆，應是滲水禍首。大家很快獲得共識，決定在頂樓沿著牆緣加建雨披工程。

咱家孩子瞧見童年成長的小園地被雨水糟蹋得面目全非，主動請纓協助招商施作雨披工程，從招標、議價、施工到驗收等程序，三周內陸續完成，超高效率贏得眾人的讚許。

施工期間，內人跟孩子上網搜尋內牆整修的資訊，購買刮刀、鋼刷、壁癌清潔液、環保批土、防水塗料、水泥漆等材料自行修復。先用刮刀及鋼刷將水泥漆刮除，再用環保批土補平凹低不平的壁面，之後每隔兩小時刷上壁癌清潔液、防水塗料、水泥漆等，完工後煥然一新。

各樓芳鄰平時事務繁忙，互動機會不多，沒想到梅雨帶來災情，大家卸去人際藩籬。而自家人一起整修內牆，促進親情，更學會相關技巧，完工至今半年再沒出現滲水現象。一場災情轉危為安，實在幸運。