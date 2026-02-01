那日，我隨花藝師驅車深入偏遠山區做志工。安養中心活動室裡，失能或失智的長者們，安靜地如一本本泛黃寫滿故事的舊書。其中阿蘭顯得格外孤寂，眼神失焦，雙手交疊在腿上，彷彿與時光隔絕，沉浸在無聲的世界裡。

我刻意蹲下身與她平視，輕聲地問：「這些花足媠，我們來插花好嗎？」她沒理會，仍保持靜默。我溫柔地牽起她枯槁的手，拾起嬌豔的黃玫瑰，帶著她緩緩插入濕潤的花泥。重複幾次後，我放手鼓勵：「換您試試看？」

起初阿蘭的手有些遲疑地顫抖，但在我熱切的注視下，終於獨自拿起枝條，慢慢落下，每插好一朵花，我便大聲喝采，漸漸地她空洞的眼底有了微光。

窗外的陽光灑落，映照著作品，她突然綻放笑顏，連連說道：「足媠欸、足媠欸！」一旁的社工驚呼：「阿蘭開口說話了！」我趕緊按下快門，捕捉那宛如花開的瞬間。

那溫暖的午後與阿蘭的歡顏，成了我心中最美的風景。