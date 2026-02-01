年末因為工作的關係，經常一早六點出門，忙到晚上七、八點才到家。冬天很早天黑，摸黑出門，又披著夜幕回家，總教人感到壓抑。

某天我決心提早下班，從擁擠的捷運逃脫，一邊聽著耳機裡不知何人唱的歌，一邊目光呆滯地移動腳步。剛踏進社區小公園的瞬間，眼前忽然一亮！原來是所有路燈在那一刻同時開啟，一盞又一盞橘黃色的亮光，就這樣將本來灰濛濛的世界，點綴上溫暖的色彩。

我不禁停下來，深深地嘆出一口氣。接著舉起手機，準備記錄此刻的感觸，卻赫然發現，鏡頭後面的景色，其實再平凡不過：提著晚餐要回家的上班族，帶著孩子在空地玩耍的父母，坐在長椅上聊天的情侶，等垃圾車的鄰里……

回家的路剩一小段，腳步輕盈了起來。想起家中父母已經準備了熱騰騰的飯菜，想起即將來臨的周末假期，想起耳機裡的那句歌詞與它的旋律。原來快樂可以降臨的這麼簡單，讓我的心境就這樣大大地翻轉了。