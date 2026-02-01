雨言／心亮起的瞬間
年末因為工作的關係，經常一早六點出門，忙到晚上七、八點才到家。冬天很早天黑，摸黑出門，又披著夜幕回家，總教人感到壓抑。
某天我決心提早下班，從擁擠的捷運逃脫，一邊聽著耳機裡不知何人唱的歌，一邊目光呆滯地移動腳步。剛踏進社區小公園的瞬間，眼前忽然一亮！原來是所有路燈在那一刻同時開啟，一盞又一盞橘黃色的亮光，就這樣將本來灰濛濛的世界，點綴上溫暖的色彩。
逛書店
我不禁停下來，深深地嘆出一口氣。接著舉起手機，準備記錄此刻的感觸，卻赫然發現，鏡頭後面的景色，其實再平凡不過：提著晚餐要回家的上班族，帶著孩子在空地玩耍的父母，坐在長椅上聊天的情侶，等垃圾車的鄰里……
回家的路剩一小段，腳步輕盈了起來。想起家中父母已經準備了熱騰騰的飯菜，想起即將來臨的周末假期，想起耳機裡的那句歌詞與它的旋律。原來快樂可以降臨的這麼簡單，讓我的心境就這樣大大地翻轉了。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言