惠美子／我沒有忘記你

「老師，我是張芳明。」

下班回家，走出校門，一名年輕人向前打招呼。聽到這個名字的瞬間，往日的記憶如潮水般湧來。

六年級才轉進我班的學生，報到第一天，一轉頭人就不見了。原以為是在校園迷路，事實卻是早已離校。翻閱學籍資料，這個孩子在父母相繼過世後，在親戚家輪流寄住，因此經常轉學，一至五年級缺課日多於上課日。

他學習落後，認得的字沒有幾個，偏差行為亦層出不窮：蹺課、夜不歸宿、情緒失控與同學衝突。照顧他的親戚感到束手無策。

我決定多做一點，晚上不見人，就到電動玩具店把他帶回家；與同學起衝突，我陪著他一一道歉。有一次他犯錯，被叫去訓導處時轉身就跑，我在後頭大喊：「張芳明！」他停下腳步，回頭，看了我一眼，然後走了回來。

畢業後，他到外地讀國中，我輾轉聽說他又開始蹺課，且交了不好的朋友，最後進了少年監獄。

「老師，我在裡面學會了認字，寫了很多信給妳。」

我接過那一疊信，這個再平常不過的午後，成了我教學生涯中，最意外也最美好的時刻。