陳祖安／來一碗世界冠軍牌雞湯

去年農曆年後，我參與了一場公民行動，在團體裡擔任志工。這場行動的結果，帶給我的痛苦指數堪比男友劈腿、生產陣痛，我陷入極大悲傷，對台灣未來失去盼望。所幸在結果揭曉前兩個月，我接到一個寫作任務，書寫對象裡的三十六個人，陪著我一步步走出陰霾。

上片將滿月的電影《冠軍之路》，是主述台灣贏得2024年世界棒球12強賽冠軍的紀錄片。負責訪談教練及球員的顧問曾文誠先生，預想導演在有限時間內，要說好一個故事，勢必有所取捨，這些精采的訪談內容，若沒能被完整留下，實在可惜。於是他建議出品方與製作團隊將其整理成書，而有了聯名電影書計畫，曾兄邀我與他共筆，以人物為本，呈現冠軍之路背後許多不為人知的歷程，與台灣棒球發展的連結。

工作初期，我每天一邊讀訪談逐字稿，一邊當志工，忙並快樂著。一支被視為史上最爛陣容的球隊，在沒人看好的情況下，一路通過預賽、挺進複賽，最終拿下冠軍。這場公民行動，和台灣隊的冠軍之路頗為相似，一群零經驗、無資源的公民組成團隊，在逆勢中一路通過一階、挺進二階。許多艱困區，也很像當初被酸民質疑，後來狂收「道歉表」的球員，最終都以驚人的「打臉」表現，殺到三階。然而公民行動結局大不同，我遭巨大打擊，但工作不能停，便將12強冠軍海報貼在書桌前督促自己，不看社群、電視，閉關寫稿。這個決定，成為我的救贖。

棒球是高失敗率的運動，三成打擊率是優異，代表有七成時間是失敗。從小打棒球的孩子，能擠進職棒窄門的不到百分之一。職棒也是失業率超高的工作，打一、二年就被釋出的大有人在。棒球員終其生涯，都要面臨無數的挑戰與挫敗，連成功站穩職棒，還入選國家隊了，仍要繼續被國人嚴格檢視，一個揮空、失投、漏接都不行。

這樣的生命歷練，讓每位教練、選手皆能金句連發，我在書寫過程中被猛灌雞湯。沒拿過職棒總冠軍的曾豪駒總教練鼓勵我，「失敗很痛，有痛才會去想怎麼進步。」守備表現常被酸的張政禹提醒我，「失敗不是壞事，失敗才會知道做錯了什麼，沒有失敗，怎麼成長？」「棒球場上很容易失敗，如何面對失敗、接受失敗，在失敗中學到什麼，然後往前走，這才是棒球教我的。」心靈捕手林家正這麼告訴我。

這支冠軍隊教我的，不是如何贏，而是怎麼面對輸。還有好多金句雞湯，為我注滿能量，請自行閱讀《冠軍之路：2024世界棒球12強賽感動全紀錄》。

交稿後我才明白，公民團體所處的時空，可能仍在2013年世界棒球經典賽8強戰階段。當時台灣只差一出局就能擊敗強敵日本，卻被井端弘和打下追平分，並在延長賽遭逆轉。而後台灣經歷一次又一次的失敗，直到十一年後的12強，井端已是日本隊監督，2013年選手王建民、高志綱、彭政閔、張建銘和陳江和也成了台灣隊教練團。新世代終於越過高牆、高捧金杯，為前輩完美復仇。

如同花蓮公民「葉霸」老師說的：「我們沒有輸，只是還沒有贏。」只要能面對、接受失敗，在痛過後知道自己做錯什麼、學到什麼，就會有所成長。要相信，台灣的未來，總會有人繼續守護，朝好的方向進步。