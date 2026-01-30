曾文誠／資優生的慢一拍

回首我念書的過程，從第一個學校到最後一所，不論哪個階段成績總是吊車尾，如果十分及格我大概就只能勉強拿到十分。所以我常羨慕那些資優生，可以簡單就把書念好，太厲害了！後來年紀漸長，才發現資優生並沒有我想像那樣無憂無慮，甚至壓力比我大很多很多。

本來排最前頭，卻被別人一一超過

戴培峰就是個資優生，棒球資優生。

從三級棒球時代戴培峰就是國手常客，這很不簡單，但在台灣，這樣的球員不只他一個。不過培峰是職棒選秀狀元，這就很有什麼了。選秀狀元代表那一年（2018）他是第一個被挑中的，某種程度表示戴培峰是所有選手裡頭最強、最被看好的那個，比排在他後面目前旅日的古林睿煬、從美國回來的李振昌，還要受到重視。

但，排在第一的狀元並不會領到上一軍的保證書。不說別的，那一年和培峰一起參加選秀的平鎮青棒同學都比他早上一軍。他很感慨地對著鏡頭說：「前幾年就是看著同學，坤宇、古林、靖凱，一個一個都是球隊的主力，自己好像就是原地踏步。」本來排最前頭，卻被別人一一超過，這種經驗我沒有，但不到二十歲的戴培峰有很深感受，資優生也會懷疑自己。「高中時大家都覺得我的能力比較好，進來職棒後，被他們遠遠超過的感覺，前幾年說不在意，都是有點騙人啦！心裡其實會覺得，好像自己差他們很多。」戴培峰無奈地表示。

後來他還是追上來了，花了點時間，這也可能是因為捕手這個位置本來就養成不易。但無論如何，2024年他不僅站穩了一軍的地位，也得到金手套及最佳九人獎的肯定。就是培峰形容自己的一句話：「有一點像自己想要成為的那個樣子。」帶著這樣精采的年度表現，戴培峰成為十二強國手不令人意外。

意外的是，至少我這麼認為，在開賽前我預期他和林家正會分攤蹲捕的工作，沒有一、二號捕手區別。但實際情況是林家正幾乎場場先發，培峰則是後面局數替補的角色。培峰承認他獲知入選後就很想在國家隊有所表現，但實際的落差應該對心理造成不小衝擊。但我看到的是，沒有上場的培峰是多麼努力地在場邊加油吶喊；還有更多的是看不到的，不僅在牛棚區幫忙接捕，還得安慰很緊張的後援投手們。

資優生的慢一拍。圖／雪人

他回應這個問題，顯然有點語塞

回到選秀會，那個在高中時代被球探評價為守備優於中職一軍平均的好手，以選秀狀元之姿加入，戴培峰如果一如預期順風順水地發展，他的心態會不會和今天不一樣？我的意思是會不會這麼「甘心」成為替補的角色，毫不在意地只想做好自己的所有工作？當然這只是我的猜測而已，我沒有尋求本人的解答。

我有問的是：「（奪冠之後）如果有要打棒球的孩子，你有什麼話對他們說（鼓勵）？」先岔開話題，你們是否跟我一樣覺得有種人很討厭，問他怎麼考這麼好？他卻回你：「我都沒有準備、都沒念。」很想揍他對不對？戴培峰不是這種人，這位一直把棒球打得很好的資優生，回應這個問題卻顯然有點語塞。我認識的捕手絕大多數都聰明、口條很好，也很符合高志綱說的「好捕手要很能聊」。戴培峰也是，但此時的他語調慢了，表情凝重了，一句話分好幾段才說完。他說：「我怕講一講，大家都不想來打棒球了，我覺得（停一秒）……真的太辛苦了，所以如果你要打棒球（又停了一秒）……真的要付出比別人更多的時間，犧牲掉更多的東西（嘆口氣），你才有機會像我們一樣。」

資優生並沒有我想像那樣無憂無慮，甚至壓力比我們大很多很多，這個道理我是年紀稍長才懂，現在又看到戴培峰的例子，然後從他身上了解到，「人生的路，有點起伏也不一定是壞事。」

●摘自遠流出版《冠軍之路：2024世界棒球12強賽感動全紀錄》，曾文誠、陳祖安著