王如斯／請妳吃根棒棒糖

那年耶誕節我服務的醫院舉辦活動，我被分派到發糖果，進入一間又一間的病房，制式地喊著：「醫院發糖果喔，耶誕快樂！」頭上戴的那頂耶誕帽異常悶熱，我口乾舌燥，只希望一切趕快結束。

中途，進入一間單人房，一位瘦弱的銀髮奶奶坐在輪椅上。我蹲到奶奶身邊，再度喊出那句話：「醫院發糖果喔，耶誕快樂！」奶奶虛弱地回我：「耶誕快樂。」然後微笑地拍拍我的臉頰。就是這個動作，我想起媽媽生前也常用雙手拍我的臉頰，回憶裡的媽媽跟現實世界裡的奶奶同步說：「妳的臉圓圓的，肉肉的，好好拍喔！」那一刻，似幻似真，神祕又美好。奶奶從抽屜裡拿出一根棒棒糖，撕開紙，放進我嘴巴裡，說：「請妳吃根棒棒糖，還能走、能動、能做事，真好！」

棒棒糖極為香甜，我像大力水手吃了菠菜罐頭一樣，滿血復活。是啊！還能走、能動、能做事，真好。

我精神飽滿地走進下一間病房，含著棒棒糖口齒不清地說：「醫院發糖果喔，耶誕快樂！」整間病房都被我逗笑了