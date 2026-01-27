母親是嬌小的南方姑娘，和北方大漢的父親結婚後，就慢慢變身，不知不覺在我心裡比父親更有北方人架式。比如做麵食，母親從什麼都不懂都不會，到後來樣樣精通，絕非一般人能做到。

絕活裡的絕活

母親有句名言：「別人鍋裡有一尺得一看，自己鍋裡有一寸得一吃。」這句話激勵了我，對做吃食積累出興趣。不論她做什麼，我都愛跟著邊看邊學。她做東西向來不用秤或量杯，總憑著自己的經驗斟酌分量，卻一次次完美達標。每次我問：「放多少？」母親準回：「看著放嘛。」於是有一次和麵，先是水放多了，趕緊加麵粉，心一急，麵粉又添多了，只好再加水。就這樣玩到最後，包完餃子還剩一大坨麵糰，擀出一斤多的手工麵條。

說到餃子，母親的海鰻餡是絕活裡的絕活。鰻魚肉裡飽含無數的細刺得剔除乾淨，這份前置作業沒有點耐性和愛心是絕對辦不到的。此外，製作魚餡需打水到魚肉裡，方能造就一口咬下的鮮、嫩，以及飽含湯汁的快意。吃過的人將念念不忘，如同去過黃山的人，再去遊覽其他的山，都覺得沒啥好提的那種感覺。

記得國中時，幾位同學來家裡玩，母親為了弄點東西給我們吃，特地買來海鰻，拌好餡讓我們大家一起包。同學首次學包餃子，也嘗到無比鮮美的魚餡，五十多年後依舊懷念畢媽媽的鰻魚餃子。

自己做魚餃子

婚後和外子搬到南部定居，某日菜場魚攤上，見一尾海鰻張著晶亮的眼睛，橫跨魚攤寬度，大腿一般粗，我瞬間想念起母親的魚餃子了。我在魚攤前踱步，腿就是不肯走回家。

那時我尚未獨自操作過魚餡，但不自己試試怎麼知道會不會？老闆一刀切下海鰻，魚骨縫隙立即泌出鮮紅血液，雪白魚肉立刻鼓起，看得我一臉驚訝。魚販自豪地說：「妳沒有看過這麼新鮮的海鰻吧？」我的頭點得有些傻氣。

回家後，我想像買了張機票飛回台北，降落在母親的廚房，看母親怎麼取出大骨，如何除去魚皮，拿刀背剁魚肉，再用刀鋒刮下魚肉並剔除魚刺。接著細剁魚肉還要邊加水，至於加多少就是母親說的：「看著放嘛。」

剁好魚餡再加細切的韭菜，調好味拌上麻油，那個氣味完全就是母親廚房的翻版。自己和麵擀皮包餃子，等外子到家餃子上桌，那白胖的餃子完美演繹了家的味道。

享受家的味道

近幾年初二姊妹團聚，再艱難我也會在年前尋覓到海鰻的蹤跡。經過常年的操作，研究出刮取魚肉更便捷的方式，用古早吃剉冰的不鏽鋼湯匙刮，比母親用刀刮省事得多。

不過，準備十多人的魚餡，取魚肉時間還是相當驚人。有一年早上出發去環南市場找魚，回家後清理，去皮去骨刮魚肉分裝冷凍，完工的時候是下午快三點。雖然中餐是邊處理魚肉邊吃飯，卻覺得成就感更上一層樓。老實說，這種熱誠必定是興趣指數夠高才能完成的。當然另一個最終目的，還是要讓大家回味內心渴望的滋味。

初二那天姊妹們都各顯神通，有買名店佳肴，有備傳說中難訂的美食，更有展露私房的手藝。然而，大家公認最期待的還是海鰻餃子。

如今不同於母親的年代，得在菜板上哆哆哆地剁半天，用調理機取代人力，攪打魚肉做餡料省事多了。拌上韭菜調味，家人們早就擺好陣仗準備開始包餃子了。

每到這個環節，四妹會拿起手機記錄所有細節。我扶著大盆和餡趕緊抬頭看她笑一下，麵板邊的家人擀皮的舉起擀麵棍，包餃子的把餃子往鏡頭前展示。這又是三代同堂享受團圓，家的味道。