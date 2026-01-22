劉雲英／不辜負每場相遇

如果時間綽綽有餘，我會捨捷運搭公車，偶爾會碰上生命裡的吉光片羽。

某天和小孫女坐公車逛大街，她在我懷裡睡著了，乘客不多，幾乎都是雙人座椅一人獨享，上來一對母子前後落座。兒子長得方頭大耳，傻不愣登吃笑個不停，母親一再跟他說：「別再笑了，嘴巴閉上。」他充耳不聞，旁邊女乘客則怒瞪著他，然後越過他換別的位子。他不斷拉扯母親過去與他同坐，母親不依，他即耍賴，後座有人啐了一句：「吵什麼吵？」小孫女驚醒，他也嚇到噤聲不語，為母的羞愧得低下頭來。

他們有什麼過錯？有這樣異於常人的孩子，當母親的很辛苦吧，不能把他一直關在家與世隔絕，帶他出門又得接受四面八方投來異樣眼光。這冷暖人間，有些人太得天獨厚，便無法共情別人的苦痛。

我牽著小孫女起身按鈴，那個兒子扯著喉嚨在後追喊：「水壺……」原來小孫女的水壺從背包側袋滑落，被眼尖的他拾獲。那印有卡通圖案的水壺可是寶貝的最愛，我摸出口袋兩顆葡萄軟糖塞給他聊表謝意，小孫女又加碼附贈手上貼紙，他隨即恢復笑顏。

也許他腦筋不靈光，但絕對良善，良善的孩子應該被善待。